Gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin verdiği yanıtta, "Herkes her itirazını yapar. Mevzuatı dikkate alarak nihai karar verecek Yüksek Seçim Kurulu'dur" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak başvurusu, AK Parti ve MHP'li yöneticiler tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YSK'ye yaptığı müracaat sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti Grup Başkanı Yılmaz bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Yılmaz, "Seçim süreci başladıktan sonra seçimle ilgili her türlü kararı alma Yüksek Seçim Kurulu’nun kararıdır. Herkes her itirazını yapar. Mevzuatı dikkate alarak nihai kararı verecek olan Yüksek Seçim Kurulu’dur" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise, "Hiç tereddüt etmediğimiz Cumhurbaşkanı adayımızı, Recep Tayyip Erdoğan için iki parti olarak ve iki partinin Meclis grubu olarak başvurmuş olduk. Allah, hayırla neticelendirsin." diyerek, YSK'nin hazırladığı takvim kapsamında işlemlerin devam ettiğini duyurdu.