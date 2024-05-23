Cumhuriyet Halk Partisi 26 Mayıs Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek olan Büyük Emekli Mitingi’ne yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı da yoğun katılıma sahne olan bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada konuşan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “On binlerce emeklimizle omuz omuza taleplerimizi dile getirmek üzere hafta sonu Ankara’da toplanacağız. En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı emeklilerin taleplerini ve sorunlarını kamuoyuna duyurmak amacıyla Kent Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasına, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Başkanları ve çok sayıda emekli yurttaş katıldı.

Düşük emekli geliriyle yaşamaya çalışan 16 milyon emekli vatandaşın sesini duyurmak ve taleplerini dile getirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirten CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Derinleşen ekonomik krizin faturasını emekliye, emekçiye, işçiye, memura, ücretliye, esnafa, öğrenciye yani topyekûn vatandaşlarımıza ödetmeye niyetlenen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin çözüm değil kriz üreten siyasetine dur demek için alanlardayız. Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen, milyonlarca kişiyi “insanca yaşam” yerine “sefalet koşullarında yaşam”a mahkûm eden iktidara, ‘bu büyük adaletsizliğe son verin’ demek için meydanlardayız” dedi.

“MİLYONLARCA EMEKLİ İÇİN YOKSULLUĞU BİLE LÜKS HALE GETİRDİLER”

Yeşiltaş, “5 bin liralık dul-yetim aylığıyla geçinmeye çalışırken ev kirası 10 bin liraya çıkan Hülya teyzenin hakkını aramak için bir aradayız. “Açım, aç” diyen emeklilerimizin isyanını dile getirmek için aranızdayız. Sefalete mahkûm edilen emeklilerimizin adalet ve insanca yaşam taleplerini dile getirmek için buradayız. Arkasında borç listesi bırakarak intihar eden emekli Hasan Amca için buradayız. Anımsayacaksınız; bu yılın başında büyük bir nimetmiş gibi en düşük emekli aylığını 10 bin TL’ye tamamladılar. Miting miting dolaşıp, “Gönlümüz emeklinin hayatını daha iyi şartlarda sürdürmesinden yanadır” dediler. Dedikleri ile yaptıkları örtüşmeyince 10 bin lira aylıkla hayata tutunmaya çalışan milyonlarca emekli için yoksulluğu bile artık lüks hale getirdiler” şeklinde konuşarak sözlerine devam etti.

“EMEKLİLERİMİZ OTELİN MUTFAĞINDA BULAŞIK YIKIYOR”

Açıklamasında en düşük emekli maaşının, yılın ilk 4 ayında eridiğini belirten Yeşiltaş, “Mayıs Ayı Enflasyonu geldiğinde daha da eriyecek. Aylıkları günden güne buharlaşan emekliler bırakın 100 gram et almayı, pazar manav tezgahlarına bile bütçe yetiştiremez hale geldiler. Oysa İktidar; 2024 yılını “Emekliler Yılı” ilan etmiş, “Türkiye Yüzyılının Emektarları Programı”nı hayata geçirmekle övünmüştü. Gelin şimdi övündükleri emeklilerin “yüzyılına” bir bakalım. Bizi kıskanıyor dedikleri İsviçre ve Hollanda’da ortalama emekli maaşı 2 bin avronun üzerinde! Almanya’da ise 1.552 avro olan emekli aylığı ülkemizde sadece 237 avro. Alman Hans, emekli aylığı ile ülkemize gelip en iyi otellerde tatilini yaparken bizim emeklimiz Hasan Amca aynı otelin mutfağında bulaşık yıkıyor” dedi.

“EMEKLİLERİMİZLE OMUZ OMUZA OLMAK İÇİN ANKARA’DA TOPLANACAĞIZ”

Emeklinin tatil yapmak istediğinde KYK’nın 8 kişilik odalarına mecbur bırakıldığını vurgulayan Yeşiltaş, “Çalışma Bakanı, çıkıp bunu müjde olarak sunmaktan, milyonlarca emeklimizin kalbini kırmaktan çekinmiyor! Derin bir hayat pahalılığıyla baş başa bırakılan, kaderine terk edilen emekliler bugün olağanüstü yoksulluğun pençesindeler. Gelirinin tümünü harcadıkları halde asgari gıda- enerji-barınma-sağlık-tüketim gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan emekli yurttaşlarımız bu manada sosyal ölüme terk edilmiştir! Bu sebeple binlerce, on binlerce emeklimizle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara’da toplanacağız” diye konuştu.

“EMEKLİLER LÜTUF DEĞİL, HAKKINI İSTİYOR”

Emekli maaşlarının asgari ücretle aynı seviyeye gelene kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirten Yeşiltaş, “Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor” diyeceğiz. En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Emekli aylıkları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasasını hayata geçirdiğimiz gün, “kazandık” diyeceğiz. Onurlu yaşam hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emekçileri 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00’da Ankara’da Tandoğan Meydanı’na bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.