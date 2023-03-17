Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Niinistö, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yağmur altında karşılandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı.

Niinistö'nün bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Niinistö’nün tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalınırken, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Yağmur altında gerçekleşen karşılama törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Niinistö, merdivenlerde Türkiye ve Finlandiya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

İki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

https://youtu.be/kAQYybfY_NY