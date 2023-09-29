Bursa'da Nilüfer ilçesine bağlı Altınşehir Mahallesi’nin sorunları "Mahallemin Muhtarları" programında dile getirildi. Mahalle Muhtarı Melahat Şanal, Altınşehir Mahallesi’nde ikamet eden çocukları yarısının bu mahalledeki okullara gidememesinden dert yandı.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekranlarında yayınlanan "Mahallemin Muhtarları" programında Nilüfer Altınşehir Mahallesi’nin sorunları ve sıkıntılarını mahalle sakinleri ve muhtarı tarafından dile getirildi.

Mahalle sakinleri ızgara kapaklarının konumunun yanlış olduğundan ve temizlik sorunundan bahsederken, mahalle muhtarı ise mahallede devlet okulunun eksik olduğunu belirtti.

“DEVLET BÜYÜKLERİ YAĞMUR YAĞDIĞI ZAMAN GELİP BU MAHALLEYE BAKSINLAR”

Temizliğin yetersizliğine dikkat çeken Altınşehir Mahallesi halkı ve esnafı, “Mahallenin temizliğinden şikayetçiyim, yeterince temizlik yapılmıyor ve köpekler gezdiriliyor. Kaldırım kenarlarında hep köpek pisliği var. Yağmur yağdığı zaman burası göl oluyor, ızgaraların yeri yanlış. Bu mahalleye yağmur yağdığı zaman gelip bir baksınlar. Üzeri toprak olan bir otopark var. Çok fazla toz kalkıyor, bir-iki parmak da olsa asfalt atılsın" değerlendirmesinde bulundu.

ŞANAL, “VADETTİĞİM HER ŞEYİ YERİNE GETİRDİM”

Verdiği sözleri tuttuğuna ve verdiği hizmetlere dikkat çeken Mahalle Muhtarı Melahat Şanal ise, vaadettiği şeyleri yerine getirdiğini öne sürerek, "Bir pazar alanının kapatılması sözü vardı. Onu yaptırdık. Nilüfer Belediye Başkanımız sağolsun, onu bu konuda çok rahatsız ettim fakat verdiği sözü yerine getirdi. Pazar alanının açılışını yapacağız. ‘Kamu alanlarına tahsisli arazilere sahip çıkacağım’ dedim onlara sahip çıktım hatta işgal edilen bir parkımızı mahalle sakinlerine kazandırdım. 3 sene mücadele ettim ve sonuç olarak halkımıza kazandırdık. Görükle’den sökülen zeytin ağaçlarını taşıtıyoruz, onlarla ilgili şuan alan çalışmaları yapıyoruz. Evrak ücretleri Lösev’e bağışlanıyor. Vatandaşların bütün taleplerini yerine getirdim. Muhtarlık görevimle alakalı olsun veya olmasın hepsini çözmeye çalıştım. Bir dönem daha aday olacağım. Herkese iki dönem fırsat verilmeli diye düşünüyorum" dedi.

Mahallenin eski ve oturaklı bir mahalle olduğunu ifade eden Muhtar Şanal, "Bizim en büyük problemimiz okul problemi, bir tane devlet okulu var, Rotary İlkokulu ve bizim mahalle sakinlerini çocuklarının yarısı bu okula gidemiyor. Başka mahallelerden buraya adres taşıyorlar. Ertuğrul Mahallesi’nde bir ilkokul yok. 23 Nisan ve 29 Ekim Mahallesi’nde hiç okul yok. Oradaki öğrencilerde buraya geliyor bir de dışarıdan adres taşıyorlar. Maalesef çocuklarımızın yarısı bu mahalledeki okula gidemiyor. Bunun için bir okul mücadelesi başlattık. Benim mahallemde 4 tane temiz okul alanı var. Bu alanlara ben ilkokul, ortaokul ve lise yaptırmak için mücadele sürdürüyorum. Hatta bu cumartesi günü 30 Eylül’de Karya Davet’in önünde diğer mahallelerinde katılımıyla basın açıklaması yapacağız. Mücadelemizi başlatacağız. Bizim sesimizi duydular ve bugün Milli Eğitim Müdürü ile Kaymakamımız mahallemizi ziyaret etti" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER İÇİN, 30 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ MÜCADELE BAŞLIYOR

30 Eylül Cumartesi günü, Karya Davet önünde saat 13:00’da, Altınşehir Mahallesine ilkokul ve lise yapılması için bir mücadele başlayacağını belirten Şanal şunları kaydetti:

"Mahallelerimize bir an önce okul yapılması için 30 Eylül Cumartesi günü Karya Davet önünde saat 13:00’da buluşarak sesimizi yükselteceğiz. Komşularımız na göre programını yapsın ve eksiksiz katılalım. Yaşlılarımızı ve çocuklarımızı da yanımızda getirelim. Hak mücadelesi sokaklarda kazanılır. Bizim çocuklarımız mahallesindeki okula gitmeyi hak ediyor. Sabah saatlerinde otobüste tıklım tıklım okula gitmeye çalışan mutsuz öğrenciler için, otobüs kartında limit kalmadığından mahcup olan çocuklarımız için, orta sınıfın artık fakir, fakir halkında artık yaşama hakkının kalmadığını bildiğimiz anne ve babalar için sesimizi yükselteceğiz. Belki devlet büyüklerimiz sesimizi duyarlar. Mahallemize ortaokul ve lise istiyoruz. Komşu mahallelerimize de ilkokul istiyoruz. Bizim müsait alanlarımız var. Sesimizi duysunlar. Çocuklarımız için, torunlarımız için hep birlikte mücadeleye davet ediyorum"