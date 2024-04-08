Nilüfer Belediye Meclisi 2024-2029 döneminin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Meclis yönetimi ve komisyon üyeleri belirlenirken 2023 yılı faaliyet raporu da oy çokluğuyla onaylandı. BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir başkanlığında Halk Evi’nde bulunan Nilüfer ‘Barış Meclisi’nde gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıya muhtarlar ve basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bütün Meclis üyelerine başarılar diledi. 5 yıl boyunca şeffaf ve adil bir yönetim süreci geçirmek istediklerini ifade eden Özdemir “Nilüfer Belediyes Meclisi’nde ortak hareket ederek kararları alıp uygulama arzusundayız. Zor bir süreçten geçtik ve artık görevler belli oldu. Demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimlerde Nilüfer halkı da bir teveccühte bulundu ve bize görev verdi. Bizler de bu göreve en iyi şekilde layık olmak için çalışacağız ve hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. İlk toplantımız hayırlı olsun” dedi.

Başkan Şadi Özdemir’in ardından CHP, AK Parti ve MHP Grup Sözcüleri de yeni döneme ilişkin iyi temennilerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Meclis Divan Katipliği, Meclis Başkan Vekilliği ve Komisyon Üyelikleri için seçim yapıldı. Yapılan gizli oylama sonucu yeni Meclis yönetimi şu isimlerden oluştu:

Birinci Başkan Vekili: Mahmut Demiröz

İkinci Başkan Vekili: Neşe Özçelik

Meclis Divan Katibi Asil Üye: Günce Çelik

Meclis Divan Katibi Asil Üye: Gökçe Güney

Meclis’te komisyonlar için de açık oylama yapıldı. Üyelerin 4’ü CHP’den 1’i de muhalefet partilerinden oluştu. Komisyonlarda yer alan isimler şöyle;

Plan-Program-Bütçe Komisyonu: Serpil Altun

Ali Sezgin

Pelin Sevgi

Mehtap Esen

Hamit Şenocak

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Mahmut Demiröz

Metin Tunçel

Hafize Usturalı

Günce Çelik

Şahin Biba

Hukuk Komisyonu: Yücel Akbulut

Olcay Keskin

Ekrem Erk

Özlem Akbaş Önsoy

Rahime Nur Gökçe

Sağlık ve Spor Komisyonu:

Demirhan Aslan

Okan Şahin

Resul Tarman

Ali Ekber Can

Özgür Top

Eğitim-Bilim ve Teknoloji Komisyonu:

Furkan Yavuz

İbrahim Mart

Ali Ekber Can

Emrah Mutlu

Kenan Akdeniz

Kültür-Sanat ve Turizm Komisyonu:

Tuğçe Savaş

Gülver Deniz

Yalçın Işıkyıldız

Özlem Akbaş Önsoy

Lamia Eren Olduk

Katılımcılık ve Eşitlik Komisyonu:

Berna Hacer Bilici

Aslıhan Ceyhan

Gökçe Güney

Okan Şahin

Abdurrahman Obut

Çevre Tarım ve Gıda Komisyon Mustafa Aslan

Akın Uludağ

Resul Tarman

Onur Uslu

Emre Sekban



Ticaret ve Sanayi Komisyonu:

Salih Güleç

İrfan Özer

Olcay Keskin

İbrahim Mart

Abdurrahman Obut

Gençlik Komisyonu

Onur Uslu

Ata Erk Şanlı

Günce Çelik

Furkan Yavuz

Samet Kodaman

Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu

Hafize Usturalı

Gülver Deniz

Pelin Sevgi

Tuğçe Savaş

Anzelha Nazlı Tan



Afet Komisyonu:

Salih Güleç

İrfan Özer

Aslıhan Ceyhan

Barış Öztürk

Hasan Türksel

Yapılan oylamalar sonucu Nilüfer Belediye Encümen üyeliklerine de Demirhan Aslan, Neş Özçelik ve Ali Sezgin getirildi.

Toplantıda ayrıca 2023 yılı faaliyet raporu da yeni meclisin onayına sunuldu. Meclis 1. Başkan Vekili Mahmut Demiröz’ün başkanlık yaptığı görüşmede, rapor oy çokluğuyla kabul edildi. 2023 yılı Denetim Raporunun da görüşüldüğü meclis toplantısında ayrıca, birliklere üyelikler de yeniden belirlendi.

İlk meclis toplantısının ardından Başkan Şadi Özdemir ve yeni seçilen meclis üyeleri düzenlenen iftarda bir araya geldi.