Nilüfer Belediye Meclisi 2024-2029 döneminin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Meclis yönetimi ve komisyon üyeleri belirlenirken 2023 yılı faaliyet raporu da oy çokluğuyla onaylandı.  BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir başkanlığında Halk Evi’nde bulunan Nilüfer ‘Barış Meclisi’nde gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıya muhtarlar ve basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bütün Meclis üyelerine başarılar diledi. 5 yıl boyunca şeffaf ve adil bir yönetim süreci geçirmek istediklerini ifade eden Özdemir “Nilüfer  Belediyes Meclisi’nde ortak hareket ederek kararları alıp  uygulama arzusundayız. Zor bir süreçten geçtik ve artık görevler belli oldu. Demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimlerde Nilüfer halkı da bir teveccühte bulundu ve bize görev verdi. Bizler de bu göreve en iyi şekilde layık olmak için çalışacağız  ve hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. İlk toplantımız hayırlı olsun” dedi.

Başkan Şadi Özdemir’in ardından CHP, AK Parti ve MHP Grup Sözcüleri de yeni döneme ilişkin iyi temennilerini  dile getirdi.

Konuşmaların ardından Meclis Divan Katipliği,  Meclis Başkan Vekilliği ve Komisyon Üyelikleri için seçim yapıldı. Yapılan gizli oylama sonucu yeni Meclis yönetimi şu isimlerden oluştu:

Birinci Başkan Vekili:  Mahmut Demiröz
İkinci Başkan Vekili:  Neşe Özçelik
Meclis Divan  Katibi Asil Üye: Günce Çelik
Meclis Divan Katibi Asil Üye:  Gökçe Güney

Meclis’te komisyonlar için de açık oylama yapıldı. Üyelerin 4’ü CHP’den 1’i de muhalefet partilerinden oluştu. Komisyonlarda yer alan isimler şöyle;

Plan-Program-Bütçe Komisyonu: Serpil Altun
Ali Sezgin
Pelin Sevgi
Mehtap Esen
Hamit Şenocak

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Mahmut Demiröz
Metin Tunçel
Hafize Usturalı
Günce Çelik
Şahin Biba

 

Hukuk Komisyonu: Yücel Akbulut
Olcay Keskin
Ekrem Erk
Özlem Akbaş  Önsoy

Rahime Nur Gökçe

 

Sağlık ve Spor Komisyonu:

Demirhan Aslan
Okan Şahin
Resul Tarman
Ali Ekber Can
Özgür Top

Eğitim-Bilim ve Teknoloji Komisyonu:

Furkan Yavuz
İbrahim Mart
Ali Ekber Can
Emrah Mutlu

Kenan Akdeniz

Kültür-Sanat ve Turizm Komisyonu:

Tuğçe Savaş
Gülver  Deniz
Yalçın Işıkyıldız
Özlem Akbaş Önsoy
Lamia Eren Olduk

Katılımcılık ve Eşitlik Komisyonu:

Berna Hacer Bilici
Aslıhan Ceyhan
Gökçe Güney
Okan Şahin
Abdurrahman Obut

Çevre Tarım ve Gıda Komisyon   Mustafa Aslan
Akın Uludağ
Resul Tarman
Onur Uslu
Emre Sekban
 

Ticaret ve Sanayi Komisyonu:

Salih Güleç
İrfan Özer
Olcay Keskin
İbrahim Mart
Abdurrahman Obut

Gençlik Komisyonu

Onur Uslu
Ata Erk Şanlı
Günce Çelik
Furkan Yavuz
Samet Kodaman

Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu

Hafize Usturalı
Gülver Deniz

Pelin Sevgi
Tuğçe Savaş

Anzelha Nazlı Tan
 

Afet Komisyonu:

Salih Güleç
İrfan Özer
Aslıhan Ceyhan
Barış Öztürk
Hasan Türksel

Sakarya'da mezarlıklar bayrama hazırlanıyor Sakarya'da mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Yapılan oylamalar sonucu Nilüfer Belediye Encümen üyeliklerine de Demirhan Aslan,  Neş Özçelik ve Ali Sezgin getirildi.

Toplantıda ayrıca 2023 yılı faaliyet raporu da yeni meclisin onayına sunuldu. Meclis 1. Başkan Vekili Mahmut Demiröz’ün başkanlık yaptığı görüşmede,  rapor oy çokluğuyla kabul edildi. 2023 yılı Denetim Raporunun da görüşüldüğü meclis toplantısında  ayrıca, birliklere üyelikler de yeniden belirlendi.  

İlk meclis toplantısının ardından Başkan Şadi Özdemir ve yeni seçilen meclis üyeleri düzenlenen iftarda bir araya geldi. 