Nilüfer Belediyesi, açtığı kreşlerle modern ve çağdaş eğitim imkanı sağlarken, bu yıl ilçeye 6 yeni kreş daha kazandırmayı planlıyor. İhsaniye Mahallesi’nde inşa edilen Nilüfer Belediyesi Serpil Bakgör Kreşi’nin eylül ayında hizmete girmesi hedefleniyor. Diğer 5 kreş için de çalışmalar devam ediyor.BURSA (İGFA) - Çocukların çağdaş ve nitelikli eğitim alması için ilçeye yeni kreşler kazandıran Nilüfer Belediyesi, ilçeye 6 kreş daha inşa edecek. İhsaniye Mahallesi’nde yapımı süren Nilüfer Belediyesi Serpil Bakgör Kreşi inşaatında sona yaklaşıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, belediye başkan yardımcıları, iş insanı ve hayırsever Ferhat Bakgör ile birlikte kreş inşaatını gezdi.

İnşaatta incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çocukların çağdaş bir eğitim alması, çalışan kadınların iş hayatlarını terk etmemeleri ve çalışmayan kadınların da sosyal hayata karışabilmesi için ilçeye yeni kreşler açacaklarını söyledi. İlk olarak Bakgör ailesinin desteği ile inşa edilen İhsaniye Mahallesi’ndeki Nilüfer Belediyesi Serpil Bakgör Kreşi’ni eylül ayında hizmete açmayı planladıklarını vurgulayan Özdemir, “Ardından ihtiyaç duyulan farklı mahallelerde 5 kreşin daha yapımına başlayacağız. Bunlardan dördünün yerleri de belli oldu” dedi.

HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN

Çocukların iyi bir eğitim görmesi için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Özdemir, “Aynı zamanda ailede genellikle çalışan kadınlar çocuklarına bakmak için işlerinden ayrılmak zorunda kalıyor. Biz kreş sayısını artırarak, bunun önüne geçmek istiyoruz. Mevcut olan kreşlerimizde de daha iyi neler yapabiliriz, ona da bakıyoruz. Her şey Nilüferli çocuklarımız için” diye konuştu.

BURAK BERK KREŞİ’NE DE ZİYARET

İnşaatın ardından Nilüfer Belediyesi Burak Berk Kreşi’ni de ziyaret eden Başkan Özdemir, “3-6 yaş arası çocuklarımız burada eğitim alıyor. Çocuklarımız burada hem sosyalleşiyor hem de iyi bir eğitim alıyorlar. Nitelikli öğretmenlerimiz sayesinde araştırmaya açık, meraklı çocuklar yetiştiriyoruz. Kreşimizde 3 yaşından itibaren eğlenerek İngilizce öğrenmeye de başlıyorlar” dedi.