Nilüfer Belediyesi, eylül ayında başlayacak yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte, Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki Bursaray ve yurt çıkışlarında öğrencilere sabah çorbası dağıtacak. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, öğrencilerin uygun fiyata ve sağlıklı beslenebilmesi için eylül ayında Görükle’de bir kent lokantası açmayı planladıklarını da duyurdu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 30 Haziran Pazar günü Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüsü'nde çıkan ve zarara yol açan yangın nedeniyle Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

BUÜ Rektörlük Binası’nda gerçekleşen ziyarette Başkan Şadi Özdemir, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, rektör yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Zekeriya Arı ve Prof. Dr. Cafer Çiftçi ile BUÜ Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik ve BUÜ Genel Sekreteri Mehmet Aydemir ile bir araya geldi.

YARALAR EL BİRLİĞİYLE SARILACAK

Yaşanan felaketten duyduğu üzüntüyü dile getiren Şadi Özdemir, Nilüfer’de yeşil alanların korunması ve artırılmasını istediklerini belirterek, yangının yaralarının el birliğiyle, dayanışma içinde sarılacağının mesajını verdi.

Başkan Şadi Özdemir, yangından etkilenen alanların yeniden yeşillendirilmesi için tüm kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, iş insanlarının ve vatandaşların büyük hassasiyet gösterdiğini belirterek, toplumun her kesimini işin içine çekerek bölgedeki sorunları çözebileceklerini dile getirdi. Nilüfer Belediyesi olarak bu konuya öncülük edeceklerini kaydeden Başkan Şadi Özdemir, "Burası bizim okulumuz. Hep birlikte çalışarak, buraları yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

NİLÜFER’DE ÖĞRENCİLERİN HAYATI KOLAYLAŞACAK

Öğrencilere yönelik planlanan projeleri de BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve üniversite yönetimiyle paylaşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı eylül ayından itibaren üniversitenin metro ve yurt çıkışlarında öğrencilere sabah çorbası dağıtmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca, öğrencilerin uygun koşullarda ve maliyetlerde beslenebilmesi için kent lokantaları kurmayı planladıklarını açıklayan Şadi Özdemir, “Eylül ayına kadar Görükle’de bir kent lokantası açmayı planlıyoruz. Daha sonra Özlüce ve kent merkezinde, öğrencilerin yoğun olduğu bölgelerde bu lokantaların sayısını artırmak istiyoruz” dedi.

Nilüfer Şadi Özdemir bunların yanı sıra; temiz, hijyenik ve uygun fiyatlı öğrenci kafeleri açmayı planladıklarını ve kütüphanelerini 7/24 hizmet verecek hale getirerek öğrencilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ise yangının söndürülmesi ve sonrasında verilen desteklerden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e teşekkür etti. BUÜ Görükle Kampüsü’nün ormanlık alanlarıyla şehrin akciğeri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, bu anlamda Nilüfer Belediyesi’nin desteğinin çok değerli olduğunu ifade etti. Nilüfer’in bir öğrenci kenti olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak projelerde iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik ise yangından en çok etkilenen birimin kendi fakülteleri olduğunu belirterek, zararın giderilmesi için Başkan Özdemir'den destek talep etti.