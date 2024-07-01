Nilüfer Belediyesi, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle ‘Sigara Bıraktırma Seferberliği’ başlattı. Sigaranın zararlarının anlatıldığı projede çalışanların ve toplum sağlığının iyileştirilmesi hedefleniyor.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ve sigara kullanımına bağlı hastalıkları önlemek amacıyla Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü ile önemli bir projeyi hayata geçirdi. ‘Sigara Bıraktırma Seferberliği’ ile 1-3 Temmuz tarihleri arasında sigarayı bırakmak isteyen belediye çalışanları için, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü Sigara Bıraktırma Polikliniği'nden randevu alınıyor, sigara bırakma tedavi sürecine başlanıyor.

Polikliniğe giden çalışanların öncelikle tansiyon ve karbonmonoksit ölçümleri yapılıyor. Daha sonra çalışan ile konuşup, sigaranın zararları anlatılıyor. Duruma göre psikolojik ve medikal destek sağlanıyor.

Nilüfer Belediyesi, ‘Sigara Bıraktırma Seferberliği’ ile çalışanların sağlıklı bir yaşam sürmelerinin yanı sıra toplum sağlığını güçlendirmede de farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

