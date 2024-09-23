Lige flaş bir başlangıç yapan Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nü 44 – 29 mağlup etti. Yoluna yenilgisiz devam eden Nilüfer Belediyespor bu skorla galibiyet serisini üç maça çıkardı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Süper Ligi’ndeki başarılı performansını Konya’da da sürdürdü. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nü deplasmanda 44 – 29 mağlup eden Nilüfer Belediyespor Kulübü Erkek Hentbol Takımı art arda üçüncü galibiyetini aldı.

Konya Spor ve Kongre Merkezi’nde oynanan karşılaşmada, Nilüfer Belediyespor ilk yarıda hem savunmada hem de hücumda üstün bir performans sergileyerek devreyi 21-11 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren takım, bu devreyi 23-18, maçı ise 44-29'luk skorla kazandı.

Ligde yenilgisiz yoluna devam eden Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, bu galibiyetle puanını 7’ye çıkardı. Nilüfer Belediyespor dördüncü haftanın ardından, ligde ikinci sıradaki yerini korudu.