Bursa'da Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı set vermeden 3-0’lık skorla mağlup etti.BURSA (İGFA) - Vodafone Sultanlar Ligi’nin 20'nci haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaşan Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine set vermeden galip geldi.

Maçı, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri, Nilüfer Belediyespor Kulübü yönetimi ile birlikte izledi.

Dolu tribünler önünde, seyircisinin desteğiyle üstün bir performans sergileyen Nilüfer Belediyespor Eker, ilk seti 25-22’lik skorla önde kapattı. İkinci ve üçüncü sette rakibine büyük bir üstünlük kuran Bursa temsilcisi, her iki seti de 25-16’lık skorlarla kazanarak maçı 3-0 önde tamamladı ve taraftarını sevindirdi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20’nci haftasında aldığı bu galibiyetle puanını 15’e çıkaran ekip, bir sonraki hafta Eczacıbaşı'nın konuğu olacak.