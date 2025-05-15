Nilüfer Çocuk Korosu, Uluslararası Muğla Korolar Şenliği’nden ödüllerle döndü. “Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısında Başarı Ödülü” ve “Jüri Özel Ödülü” alan koro, Nilüfer ve Bursa’nın kültürel tanıtımına da katkı sağladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Nilüfer Çocuk Korosu, ulusal alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında çalışmalarına başlayan koro, Bursa’da verdiği konserlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası koro festivallerine ve şenliklere de katılıyor. Son olarak Uluslararası Muğla Korolar Şenliği’ne katılan Nilüfer Çocuk Korosu, hem Nilüfer ve Bursa’nın kültürel tanıtımına katkı sağladı hem de başarılı performanslarıyla iki ödül birden aldı.

Muğla Valiliği himayesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi koordinasyonunda 7-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen şenliğe yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım oldu. 70 koro ve 2 bin 500 koristin katıldığı Uluslararası Muğla Korolar Şenliği’nde sahneye çıkan Nilüfer Çocuk Korosu; değerlendirme kurulu tarafından “Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısında Başarı Ödülü” ile “Jüri Özel Ödülü”ne layık görülerek Nilüfer ve Bursa’yı en iyi şekilde temsil etti.