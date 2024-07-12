Nilüfer Çocuk ve Gençlik Korosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Kıbrıs ve Antakya koroları ile birlikte unutulmaz bir konser verdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi bünyesinde kurulan Nilüfer Çocuk ve Gençlik Korosu, KKTC’nin Gazimağusa kentinde konser verdi. Nilüfer Çocuk ve Gençlik Korosu, ‘2. Cümbez Altı Konserleri’nde, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Ada Işığı Çocuk Korusu ve Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu, Hatay’dan APKORD Çocuk ve Gençlik Korosu ile birlikte sahne aldı. Mağusa Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleşen konsere çok sayıda izleyici katıldı. Üç koronun konseri, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Nilüfer Çocuk ve Gençlik Korosu Şefi Suat Şahin, organizasyon kapsamında tüm koro şefleri ile birlikte, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti. Organizasyona yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerini ileten Şahin, önümüzdeki dönemde yapılacak projeler hakkında Uluçay ile görüştü. Kentte yapılan farklı etkinliklere ve atölyelere de katılan koro üyeleri, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatlarını kaybeden “Şampiyon Melekler” olarak anılan voleybol takımı öğrencilerinin, öğretmenlerinin ve velilerinin şehitliğini de ziyaret etti.