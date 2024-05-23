Şef Zeynep Göknur Yıldız yönetimindeki Nilüfer Çoksesli Koro, 17 şehirden 114 koro ile 4 bin 500 koristin yer aldığı 9. Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Koro Festivali’nde iki ödüle değer görüldü.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi bünyesinde 18 yıldır çalışmalarını sürdüren, yurt içi ve yurt dışında katıldığı organizasyonlardan başarıyla dönen Nilüfer Çoksesli Koro, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Şef Zeynep Göknur Yıldız yönetimindeki Nilüfer Çoksesli Koro, Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Koro Festivali’ne katıldı. İstanbul’daki Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen ve dört gün süren festivalde, 17 şehirden 114 koro ile 4 bin 500 korist yer aldı.

Festivalde, ulusal ve uluslararası koro literatüründen çeşitli eserler seslendiren Nilüfer Çoksesli Koro, Nedim Yıldız’a ait “Gelir Geçer” isimli eserin de ilk seslendirilişini yaptı.

9. Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Koro Festivali’ndeki performansıyla “Müzikalitede Başarı” ve “Jüri Özel Ödülü”ne değer görülen Nilüfer Çoksesli Koro, Bursa’ya iki ödülle birden döndü.

Nilüfer Çoksesli Koro, festivalin kapanışında Sansev Marşı’nı da seslendirerek, izleyenlere unutamayacakları bir festival yaşattı. Nilüfer Çoksesli Koro’nun performansı, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.