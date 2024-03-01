Herkes Duysun ekibi bugün Bursa’nın Nilüfer ilçesinde vatandaşa sordu: 31 Mart yerel seçimlerinde kime oy vereceksiniz? Söz vatandaşta…Ahmet GÜNAY/ Sergen DURAK/ Ömer DEMİR/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - 31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor. Seçim yaklaştıkça rekabet, stres ve heyecan da artıyor. Herkes Duysun ekibi Nilüfer’in sokaklarını dolaşıp vatandaşlara, “Nilüfer Belediye Başkanı kim olmalı?” diye sordu. İşte gelen cevaplar…

Bazı vatandaşlar seçimlerin yaklaşmasına rağmen hala kararsız olduklarını, bazıları ise oy vermeyeceklerini söylediler.

Bir vatandaş AK Parti’ye oy vereceğini söyledi. Ardından gelen vatandaş ise MHP’li olduğunu ve oyunu AK Parti’den yana kullanacağını belirtti.

VATANDAŞ MEVCUT YÖNETİMDEN MEMNUN MU?

Bir vatandaş, mevcut yönetimden memnun olmadığını belirterek,Nilüfer’de değişim olması gerektiğini kaydetti.

Sorumuza cevap veren iki genç ise Zafer Partisine bir şans vermek istediklerini ve oylarını Zafer Partisinin adayından yanan kullanacaklarını ifade ettiler.

VATANDAŞ NEDEN OY VERMEK İSTEMİYOR?

Yönetimden yakınan bir vatandaş, “Masraf yapıyorlar, kimse cebinden harcamıyor. Biz de onlar için koşturuyoruz, gidiyoruz ama seçimlerden sonra hiçbir fayda göremiyoruz. Aslında oy kullanmak istemiyorum ama vatandaşlık görevimiz olduğu için sandığın başına geçince karar vereceğim.” dedi.

Diğer bir vatandaş ise oy kullanmayacağına işaret ederek “Ben protesto ediyorum. Oy kullanmayacağım. Bıktım artık, bu yöneticilerden bıktım artık.” diyerek tepki gösterdi. Arkadaşları ise kararsız oldukalarını ve oy verip vermeyeceklerine sandık başında karar vereceklerini ifade ettiler.