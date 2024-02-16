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Aylin Tekir'in moderatörlüğünde Gazeteci Yazar Mesut Demir ve Gazeteci Yazar Mehmet Ali Ekmekçi'nin değerlendirmeleriyle ekrana gelen "Herkes Duysun" isimli gündem programına CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, konuk oldu.Zübeyde ÖZLÜ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun programına konuk CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, Nilüfer’in hangi özellikleri ile öne çıkarılabileceğini ve Nilüfer halkına neler vaat ettiklerini anlattı.

Siyaset hakkında toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizen CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, “Her zaman karşılaştığım bir soru var. Siyasete girdin mi? Siyasetten çıktın mı? Şöyle ki, siyaset girilen ya da çıkılan bir yer değildir çünkü siyaset bir meslek değildir. Siyaset, toplumsal bir sorumluluğu yerine getirmektir. Siyasette aktiviteyi yükseltme ve azaltma olur.” dedi.

“NİLÜFER ÇOK GÜZEL BİR SEVİYEYE GELDİ AMA…”

Nilüfer için her koşulda çalışmalar yürüttüklerini söyleyen CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, “Türkiye’de çok yenilik yaptık. ‘İlklerin belediyeciği’ sloganımız vardı. Bu sayede çok güzel bir seviyeye geldi Nilüfer ama büyük de problemleri var. Bunların hepsini birikimlerim, tecrübelerim ve deneyimlerim kalan sorunları da çözmek için aday oldum.” ifadelerini kullandı.

“NİLÜFER BELEDİYESİNİN BU GÜNLERE GELMESİNDE ANA AKTÖR MUSTAFA BOZBEY’DİR. İKİNCİ AKTÖRDE TURGAY ERDEM’DİR”

Nilüfer’in geçmiş yönetimlerini de değerlendiren CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Her ikisi de 20'şer yıllarını verdi Nilüfer’e. Eğer Nilüfer Belediyesi bir yerdeyse tabi ki ana aktör Mustafa Bozbey’dir. Bozbey’in 15 yılında ikinci ana aktör de Turgay Erdem’dir. Çok kıymetli işler yaptılar.”