Tahmini Okuma Süresi: dakika

Herkes Duysun ekibi "Mahallemin Muhtarları" programı kapsamında bu hafta Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi’nde nabız yokladı. Mahallenin en büyük sorunları pazar alanı ve sağlık ocağı...Emirhan AKGÜL - Sergen DURAK - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Mahallemin Muhtarları programına konuk olan Nilüfer Odunluk Mahalle Muhtarı İlyas Seyhan, Odunluk Mahallesi’nin imar ve altyapı problemlerini çözdüğüne değinerek en büyük iki sorununun pazar alanı ve sağlık ocağı olduğunu kaydetti.

Sağlık Ocağı ve pazar alanı eksikliğinden bahseden mahalle sakini, herşeyin aynı anda yapılamayacağını belirterek, "Maalesef vatandaşımız tez canlı, hemen her şey olsun istiyor, tabii bunlar zaman gereken hizmetler. Zamanı gelince yapılacaktır. Burada şimdi yapılması gereken çok acil bir şey yok, gereken neyse gerektiği zaman yapılıyor. Belediyemizde de muhtarlık gibi gene zaman ile yapılacak hizmetler var, bunlar zaman gerektiriyor. Çünkü belediye sadece Odunluk Mahallesine hizmet etmiyor. Bir sürü mahalle var. Tabii onlara da yardım etmesi gerekiyor ama dediğim gibi belediyenin de zamanı geldiğinde o da hizmet veriyor. Şu anda bir şikayetim yok" dedi.

Sağlık Ocağı için Çamlıca Sağlık Ocağı'nı kullandıklarını belirten vatandaşlar, mahallede temizlik eksikliği olduğunu, Nilüfer Belediyesi'nden bu konuya hassasiyet göstermesini beklediklerini ifade etti.

BU MUHTAR, MAHALLEYE İMAR GETİRDİ

Mahallede iki büyük sorun olduğunu vurgulayan Odunluk Mahallesi Muhtarı İlyas Seyhan ise, 4 dönemdir muhtarlık yaptığını anımsattı.

Karayollarından emekliliği sonrasında bu yıl da aday olmayı düşündüğünü ifade eden Muhtar Seyhan, "Benim dönemimde mahallemizde imar yoktu. Ben muhtar olunca imar geldi. Mahallemiz, Bursa’nın en nezih mahallelerinden biridir. Şimdiye kadar altyapısından tutun asfaltına kadar hemen hemen bütün sorunları bitti. Şuan iki adet büyük sorunumuz var: Pazar alanı ve sağlık ocağı. Belediyemizden tapuyu aldıktan sonra inşaata başlayacağız. Dediğim gibi imar sorunu ortadan kalktıktan sonra çok bir problemimiz kalmadı. Şu anlık sağlık ocağı ve pazar alanı problemleri çözülünce ufak tefek problemler kalacaktır" diye konuştu.