Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 13’üncüsünü gerçekleştirdiği ‘Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz’ etkinliği farklı mahallelerden 300 ebeveyn ve çocuğun katıldığı şenlik programıyla sona erdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri, kütüphaneleri tanımaları ve okuma kültürünü geliştirmeleri amacıyla her yıl düzenlediği ‘Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz’ etkinliği düzenlenen renkli şenlikle sona erdi. Yaşar Kemal Barış ve Kardeşlik Ormanı’nda düzenlenen şenliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Tezcan Öztürk, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Demirhan Aslan, mahalle muhtarları, çocuklar ve aileleri katıldı.

Programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ‘Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz’ etkinliğini her yıl düzenlediklerini hatırlatarak, bu yıl 13’üncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Etkinliğin 6 yaş grubundaki çocukların okul ortamına hazırlanması, kütüphaneleri tanıması, arkadaşları ile bir arada olmaya hazırlanması ve okuma kültürüne alışması gibi pek çok amacı barındırdığına işaret eden Özdemir, diğer taraftan ebeveynlerin birbirleri ile tanışmasını ve benzeri eğitimlerden geçmesini sağladıklarını kaydetti. Etkinliğin ilk yıllarda 50 çocuk ortalaması ile başladığını artık 300 çocuk ortalamasına kadar çıktığını belirten Başkan Özdemir, katılımcıların farklı atölye çalışmalarından faydalandığını aktardı. Çocuklar, gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplara önem verdiklerini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, yeni projeler gerçekleştireceklerini de aktardı. Çocukların sosyalleşebilmesi ve daha iyi eğitim alabilmeleri için çalıştıklarını anlatan Şadi Özdemir, ilerleyen zamanda 6 kreş ve çocuk bakım evlerini hizmete alacaklarını sözlerine ekledi. Konuşmanın ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ‘Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz’ etkinliğinin gerçekleşmesinde desteği olan muhtarlar ve okul idarecilerine teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Yardımcısı Tezcan Öztürk ise etkinliğe katılan ebeveyn ve çocuklara teşekkür ederek, katılım belgelerini sundu. Programda daha sonra Nilüfer Liseli Gençler Müzik Yarışması’nda birinci olan ‘Barış Orkestrası’ sahne aldı. Performansı ile alkışları toplayan orkestra, katılımcılara keyifli bir konser verdi. Çocuklar ve ebeveynleri ise seslendirilen parçalar ve etkinlikle eğlenceli bir gün geçirdi.

Üçevler, Tahtalı, Yaylacık, Demirci, Görükle, Kurtuluş, Gümüşte ve Çalı Mahalleri’ni kapsayan 13’üncü ‘Biz Bu Yaz Kütüphanedeyiz’ etkinliğine 300’e yakın 6 yaş çocuk ve ebeveyni katıldı. Haftada 3 gün, 3 kütüphanede gerçekleştirilen etkinliklerde ‘Tanışma Atölyesi’, ‘Drama Atölyesi’, ‘Yaratıcı Okuma Atölyesi’, ‘Sanat Terapi Atölyesi’ ve ‘Sanat Atölyesi’ yapıldı. Ayrıca katılımcılara küçük kırtasiye malzemelerinin olduğu çantalar ve kitaplar hediye edildi.

Kaynak: igf