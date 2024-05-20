Nilüfer Belediyesi’nin, Nilüfer Kent Konseyi ile birlikte düzenlediği bisiklet turuna katılanlar, Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’ndan Başköy’deki Ertan Ayçetin Bisiklet Evi’ne pedalladı. 150 bisikletlinin katıldığı turun sonunda yazar Aydan Çelik, “Nâzım Hikmet’in Bisikleti” kitabı üzerine söyleşi gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık meşalesinin yandığı gün olan 19 Mayıs 1919’un 105. yılı çerçevesinde düzenlediği etkinliklerden biri olan bisiklet turu, geniş katılımla gerçekleşti.

Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Turu’na, 105 bisiklet tutkunu katıldı.

Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan bisiklet turuna katılanlar, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Ata Bulvarı ve İzmir Yolu istikametinde pedallayarak, Başköy’deki Nilüfer Belediyesi Ertan Ayçetin Bisiklet Evi’nde mola verdi.

Bisiklet konusunda Türkiye’deki en yetkin isimlerden biri olan yazar Aydan Çelik, tura katılanlarla birlikte söyleşi gerçekleştirdi. Çelik söyleşide, Nâzım Hikmet’in üç yaşında, üç tekerlekli bir bisiklet arkasında başlayan hikâyesinin izini sürdüğü, çevre sorunlarından savaşların yarattığı acılara, tarihi anekdotlardan teknolojik gelişmelere uzanan zengin bir içeriğe sahip “Nâzım Hikmet’in Bisikleti” adlı kitabı üzerine konuştu.

Üç yıl önce hayatını kaybeden Bursa Bisiklet ve Doğayı Severler Derneği Başkanı Ertan Ayçetin ile olan anılarını da paylaşan Çelik, etkinliğe katılan bisiklet sevdalıları için kitabını da imzaladı.

Söyleşinin ardından Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, yazar Aydan Çelik’e keyifli söyleşisi için teşekkür etti.

Bisiklet turuna katılanlar, söyleşinin ardından yeniden yola çıkarak, turu Bursa Uludağ Üniversitesi’nde noktaladı.