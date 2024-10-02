Nilüfer Belediyesi, yılda iki kez gerçekleştirdiği rutin temizlik hizmetlerinin ikinci aşamasında, 137 ibadethanede toplam 83 bin 236 metrekare halı temizliği yaptı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı koşullarda ibadet edebilmesi için 2003 yılından bu yana ibadethanelerde temizlik yaptırıyor. Detaylı temizlik çalışmaları bu yıl da Nisan ve Eylül aylarında gerçekleştirildi.

Sonbahara girilirken, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan 137 ibadethanede temizlik yapıldı. 83 bin 236 metrekare halının hijyenik hale getirildiği çalışmalarla birlikte bu yılki ibadethane temizliği tamamlandı.

Eylül ayı boyunca süren çalışmalar kapsamında, gelişmiş sistemlerle camiler ve cemevleri titizlikle temizlendi. İleri teknolojiye sahip makinelerle yapılan temizliklerde halılar, 90 derece sıcaklıkta su ile yıkandı. Yıkama işleminin ardından halıların tüyleri alınıp, kurutuldu. Bakterilere karşı dezenfeksiyon işlemi uygulanarak vatandaşlara ibadetleri için hijyenik ortamlar sağlandı.