Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kırtasiye malzemesi satan iş yerlerinin Fiyat Etiketi Yönetmenliği'ne uygun hareket edip etmediklerini denetliyor.BURSA (İGFA) - Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kırtasiye malzemeleri satan iş yerlerinde alışveriş hareketliliği başladı. Rutin denetimlerini sürdüren Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bu süreçte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kırtasiye malzemesi satılan iş yerlerini takibe aldı.

İlçe genelinde kırtasiye malzemesi satan iş yerlerini gezen ekipler, işletmelerin Fiyat Etiketi Yönetmenliği'ne uygun hareket edip etmediklerini kontrol ediyor. Denetimlerde, Türk Lirası (TL) ibaresinin olması, kırtasiye ürünlerinin fiyat etiketlerine uygunluğu, etikette belirtilen fiyat ile kasada ödenen fiyat arasındaki uyum ile fiyat etiketlerinin açık ve okunabilir olmasına dikkat ediliyor. Bu sayede hem esnafın, hem de tüketicinin hakları korunuyor.

Gerçekleştirilen titiz çalışmalar neticesinde Fiyat Etiketi Yönetmenliği'ne aykırı davranışlarda bulunan işletmelere uyarı veya idari para cezası uygulanırken, eksikliklerin giderilmesi için de süre veriliyor. Gerekli şartları yerine getiren işletmelere ise teşekkür ediliyor.