Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek olan yaygın eğitim amaçlı mesleki eğitim kurslarının protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, istihdam ve nitelikli iş gücüne katkı sağlamak amacıyla yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Yıllardır, İş ve Meslek Edindirme Ofisi aracılığıyla iş arayan ve iş vereni buluşturarak binlerce kişiye istihdam olanağı sağlayan Nilüfer Belediyesi, yeni bir eğitim protokolüne imza attı. Nilüfer Belediyesi İş ve Meslek Edindirme Ofisi tarafından düzenlenecek olan meslek edindirme kurslarına yönelik olan iş birliği protokolünü, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen ile Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altınok imzaladı. Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Erdal Aktaş, Nilüfer Halk Eğitim Müdürü Alaaddin Sarı ve Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Serpil Altun da imza töreninde hazır bulundu.

Tören sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi’nin yıllardır istihdama katkı sağlayacak çalışmalara imza attığına değinerek, “Bu konuda emeği geçen geçmiş dönem başkanlarımız ve katkı verenlere teşekkür ediyorum. Bizim de desteğimiz sürecek. Vatandaşlarımızın eğitimi ile nitelikli iş gücüne katkı sağlayacak bu tür kursların önemini biliyoruz. Yıllardır çok önemli sonuçlar elde edilmiş. Bizler de bu tür iş birlikleriyle bu eğitimleri geliştirerek, daha iyi seviyelere taşıyacağız” diye konuştu.

Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen de, iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Her yaştan kesime eğitim imkanı sağlayacak yaygın eğitimin geliştirilmesine yönelik protokolümüz hayırlı olsun. Nilüfer Belediyesi bu konuda yıllardır elini taşın altına koymuş, bundan sonra da iş birliklerimiz devam edecektir. Şehrin ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak hepimizin ortak hedefi” dedi.