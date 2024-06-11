Nilüfer Belediyesi Beşevler Olgun Gençlik Merkezi katılımcıları yıl boyunca yaptıkları çalışmaları özel bir sergide izlenime sundu. İlgi duydukları alanda kurslara da katılan gençler edindikleri deneyimleri de sergiledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer’de 55 yaş üzeri bireylerin daha kaliteli ve aktif zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla 2021 yılında hizmete giren Beşevler Olgun Gençlik Merkezi’nde bir dönem daha tamamlandı. Katılımcılar, atölye ve etkinliklerle bilgi, beceri, hobi ve yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu.

Açıldığı günden bugüne geçen sürede 578 üyeye ulaşan Beşevler Olgun Gençlik Merkezi’nden bu dönem 370 kişi yararlandı. Tango, İngilizce, yoga, çini, dikiş, örgü, kağıt rölyef, ahşap boyama, halk dansları, resim ve mefruşat olmak üzere 11 farklı alanda açılan kurslara katılanlar, deneyimli isimlerden eğitim aldı. Yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalayan katılımcılar, aldıkları eğitimlerinin meyvelerini yıl sonu sergisinde izlenime açtı.

Beşevler Olgun Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen yıl sonu gösterisine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve çok sayıda kursiyer katıldı. Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, tüm vatandaşların aktif ve doğru şekilde yaş alması gerektiğine inandıklarını belirterek, bu merkezleri önemsediklerinin altını çizdi. Yapılan çalışmaları takip ettiklerini söyleyen Şahin, “Beşevler ve Altınşehir Olgun Gençlik Merkezleri’nde yapılanlar oldukça güzel. Hepinizin emeğine yüreğine sağlık” dedi.

Konuşmanın ardından Okan Şahin, eğitmenlere teşekkür belgelerini verdi. Program daha sonra tango ve dans gösterileri ile devam etti. Çalınan parçalar eşliğinde dans eden olgun gençler, sahne performanslarıyla dikkat çekti. Sergiledikleri dans figürleri izleyenlerden alkış aldı. Törenin ardından katılımcılar, yıl boyu verilen kurslarda ortaya çıkan eserleri inceledi. Her atölye için oluşturulan sergi alanlarını gezen katılımcılar, eserleri ilgiyle izledi.

