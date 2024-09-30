Nilüfer Belediyesi ve Medicana Bursa Hastanesi, Dünya Kalp Günü’nde, kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla doğa yürüyüşü düzenledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ve Medicana Bursa Hastanesi, 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belediye ve hastane çalışanları, Kadriye Mahallesi'nden başlayıp İnegazi Mahallesi'nde sona eren 8 kilometrelik parkurda düzenledikleri yürüyüşle kalp sağlığına dikkat çektiler.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı kalp hastalıklarının en yaygın ölüm sebebi olduğuna dikkat çekerek, “Bu yürüyüşle farkındalık oluşturmayı amaçladık” dedi. Yürüyüş, Deliktaş Mağarası üzerinden geçerek tamamlandı.

Kaynak: igf