Nilüfer Belediyesi, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, her gün iki mahallede ayrıca kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda yoğun bir çalışma içinde.BURSA (İGFA) - Nilüfer’in daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanılabilir bir şehir olması amacıyla yapılan çalışmada kapsamında 26 Ekim tarihine kadar 38 mahallede mevki temizliği yapacak.

Ataevler ve Çamlıca Mahallelerinde 24 Ağustos Cumartesi günü başlayan çalışmalar Barış ve Konak mahallelerinde devam etti. Mevkiciler; kamyon, kepçe, kamyon, konteynır yıkama makinesi, çöp ve süpürge aracıyla mahallelerde hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, cadde ve sokaklarda yer alan çöp konteynerlerini de iş makinaları ile boşaltılıp ardından dezenfekte etti. Mahalle aralarında atıl durumda olan kullanılmayan eşya atıklarını da bir bir toplayan ekipler, iş makinaları aracılığıyla istenmeyen görüntüleri ortadan kaldırdı. Çalışma kapsamında ayrıca süpürge aracıyla asfalt temizliği ve kaldırım üstü yabani ot temizliği de yapıldı.

Çalışmalar merkezi mahalleler ve Fadıllı, Gölyazı ve Akçalar gibi diğer kırsal mahallelerde de her hafta çarşamba ve cumartesi günleri devam edecek. Böylece, temizlik çalışmaları kapsamına alınan mahalleler, iki ayda bir ekipler tarafından detaylı bir şekilde temizlenmiş olacak.