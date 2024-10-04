Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu, Gezici Eğitim Seminerleri’nin 35'incisini “Yerel Yönetimler ve Sağlık” başlığıyla düzenliyor. Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen bu etkinliklerde uzmanlar, halk sağlığına dair sorunları yerinde gözlemleyip, ilgili yetkililerden bilgi alıyor.BURSA (İGFA) - Bursa, İzmir ve Çanakkale'de düzenlenen eğitim seminerlerinin son durağı Nilüfer oldu. Nilüfer Belediyesi Barış Meclisi’nde gerçekleşen buluşmada, Başkan Şadi Özdemir halk sağlığı asistanlarıyla bir araya gelerek, belediyenin halk sağlığı ile ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Serpil Altun ve Emre Karagöz'ün yanı sıra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alparslan Türkkan ile Gaziantep Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Okşan Çalıkoğlu da katıldı.

Yerel yönetimlerin sağlık alanındaki rolünün ele alındığı toplantıda Başkan Şadi Özdemir, belediyenin gençlere yönelik yatırımlarını da anlattı.

Belediyenin sağlık alanındaki çalışmalarına değinen Başkan Şadi Özdemir, “Aile sağlık merkezlerine ciddi desteklerimiz var. Seksenden fazla doktor arkadaşımız buralarda çalışıyor. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Alzheimer hasta konuk evimiz, huzurevlerimiz ve Olgun Gençlik Merkezlerimiz var. Bunları çoğaltmaya büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne de değinen Özdemir, "Sokak hayvanlarının da yaşam hakkı var. Halk sağlığı kadar onların yaşam hakkı da önemli" dedi.

Gençlerin geleceğine yatırım yaptıklarının altını çizen Başkan Şadi Özdemir, “Gençlerimize sadece eğitim hayatları boyunca değil, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde de destek olmaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Bursa'da halk sağlığı konusunda artan farkındalığa dikkat çekerek, "Tedavi edici değil, koruyucu bir sağlık sistemi oluşturulmalı" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından heyet, Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'ni gezdi. Bu buluşma, yerel yönetimler ve sağlık alanında işbirliğini güçlendirme ve bilgi alışverişi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.