Nilüfer Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde buzlanan yolları açmak için seferber oldu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ekipleri, cumartesi sabahı saat 06.00’dan itibaren etkisini artıran kar yağışına karşı adeta seferber oldu. Kırsal ve merkez mahallelerde toplam 22 araçla karla mücadele çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

İlçe merkezinde özellikle Beşevler, Üçevler, Konak gibi mahallelerde sıcaklığın eksilere düşmesi nedeniyle buzlanan yollarda olası kazaların önüne geçmek için ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde tuzlama çalışması yaptı. Yolların ulaşıma açık kalması için hummalı bir şekilde çalışan ekipler, 9 tuzlama ve 13 yol açma aracı ile karla mücadele ediyor.

Gece-gündüz görev başında olan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyor.