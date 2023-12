Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Barış Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle halkının sorunlarını ve taleplerini dinledik. Bu mahallenin bazı bölgelerinde doğal gaz yok ve ciddi bir otopark problemi var.M.Taha ÇELİKBAŞ - Sergen DURAK - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekibi bu hafta Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Barış Mahallesi’ni ziyaret etti.

Mahalle sakinleri Barış Mahallesi’ndeki kauçuk yolların düzeltilmesi gerektiğini belirtirken, Mahalle Muhtarı Sevilay Karaca ise Acıbadem Hastanesinin çevresindeki otopark sorununun acilen çözülmesi gerektiğini söyledi.

BARIŞ MAHALLESİ POPÜLER OLDU

Parktaki yolların çok sorunlu olduğuna değinen mahalle sakinleri, “İşlemler artık e-devletten yapıldığı için muhtarla birebir işlemimiz olmuyor ama çevreden duyduğumuz kadarı ile geziler yapılıyor, halk bilinçlendiriliyor. Bu sebeple genel anlamda mahalleden memnunuz. Barış Mahallesi son dönemde en popüler mahallelerden biri oldu. Yatırımlar da yapılıyor fakat yürüme yolları ve kauçuk yollar aşırı yıprandı. Parklar biraz daha güzelleştirilebilir çünkü mahalledeki çocuk sayısı fazla, bu nedenle yıpranma payı da fazla oluyor.” şeklinde konuştular.

Spor alanlarının biraz daha genişletilmesini talep ettiğini belirten bir vatandaş, “Çocuk oyun alanlarına biraz daha ilgi verilirse daha güzel olur diye düşünüyorum. Kauçuk yollarda da gördüğünüz üzere yenileme çalışmaları yapmak gerekiyor.” dedi.

BURSA’NIN GÖBEĞİNDE AMA DOĞAL GAZI YOK

Mahallesini daha da iyileştirmek adına yapılması gereken ve yapılan işlerden bahseden Mahalle Muhtarı Sevilay Karaca, “Muhtarlık görevinde 1. dönemimi tamamlıyorum inşallah. Mahalle sakinleri de uygun görürse bu seçimlerde yine adayım. Yapmak istediğim güzel işler var, onlar için 1 dönem daha adaylığımı ilan etmiş olayım. Öncelikli olarak mahallemizde 2 metro istasyonu olmasına rağmen Barış Mahallesi’nin ismi metrolarda yer almıyordu. Barış Mahallesi tarafında inecek kişiler yolun ne tarafına geçeceklerini bilmiyorlardı. Beşevler metro istasyonuna ‘Barış’ ismini eklettirerek insanların yön bulmasına yardımcı olduk. Bunların yanı sıra gençlerimizin günün her saatinde kullanabileceği bir halı sahamız var. Bu halı sahanın yenilenmesini sağladık. Yolların yenileme çalışmalarını gerçekleştirdik. Site yöneticileri ile ağ kurarak, insanların yöneticiler vasıtasıyla muhtarlık duyurularından haberdar olmasını sağladık. Süreci daha rahat atlatabilmek için her türlü duyuruyu oradan yapıyorum. Merkez mahallelerden biriyiz fakat bir bölgemiz var ki orada doğal gazımız yok. Yol gibi görünen yerlerde mülkiyet sorunları var, bunlar çözülemediği için oradan doğal gaz hattı geçmiyor. Bu soruna bir an önce çözüm getirilmesini talep ediyoruz. Vatandaşlar bu anlamda çok mağdurlar.” ifadelerini kullandı.

Muhtar Karaca, Acıbadem Hastanesinin otopark sorununun çözüm beklediğini de belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Acıbadem Hastanesi tarafında bir otopark sorunumuz var. İnsanlar kendi evlerinin önüne park edemez oldu. Bu duruma bir çözüm getirilmesini bekliyoruz. Bunun yanı sıra mahallemizdeki hanımlar bir kurs merkezi istiyorlar. ‘Barış Kültür Evi’ adlı bir projemiz var hayata geçirilecek. Bu proje ile birlikte kurs için yerimiz olmuş olacak. Bundan sonra muhtar olursam da sosyal projelere ağırlık vermeyi düşünüyorum. Mahalleyi ayakta tutan etkenlerin en başında sosyalleşme geliyor.”