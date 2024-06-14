Nilüfer Belediyesi Bale Atölyesi öğrencileri, 2023 – 2024 eğitim öğretim döneminin sonunda bale ve modern danstaki yeteneklerini sergiledikleri, muhteşem bir gösteriye imza attılar.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Sanat Atölyeleri, ilçede sanatın daha çok sevilip yaygınlaşması ve her çocuğun sanatla buluşması amacıyla Nilüferli çocukları sanatla buluşturmaya devam ediyor. Çocuklar, farklı branşlarda açılan atölyelerde sanatsal yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı bulurken; disiplin, özgüven ve ekip çalışması gibi değerli yaşam becerileri de kazanıyorlar. Nilüfer’in sanat kenti kimliğini güçlendiren bu atölyeler, yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına da olanak sağlıyor.

Nilüfer Belediyesi Bale Atölyesi’nde, eğitmenler Tülay Özkahraman, Suna Soyak Peker ve Selcan Çarker’in yönetiminde 8 ay boyunca yoğun bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, 2023 – 2024 eğitim öğretim dönemini etkileyici bir yılsonu gösterisiyle tamamladılar. Nazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen ve 2 gün süren bale resitalinde, 5 yaş ve üzeri 97 öğrenci sahne aldı. Yıl boyunca öğrendiklerini sahnede sergileyen minik balerin ve baletlerin gösterileri izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Ailelerin büyük ilgiyle takip ettiği bale resitali, gençlerin modern dans gösterileriyle renklendi. Minik ve genç yetenekler, profesyonel dansçıları aratmayan performanslarıyla ayakta alkışlandı.

Gösterilerin sonunda sahneye çıkan Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Berna Hacer Bilici, öğretmenlere teşekkür belgelerini ve öğrencilere katılım belgelerini takdim etti. Bilici, öğrencilerin gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Nilüfer Belediyesi olarak sanatın her alanında çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.