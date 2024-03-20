Bursa'da Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Vodafone Sultanlar Ligi 26. hafta maçında rakibi Beşiktaş Ayos’u 3-0 yenerek, normal sezonu 1 maç eksiği ile 7. sırada bitirmeyi garantiledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer’in sultanları Beşiktaş Ayos’u Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda, kendi seyircisi önünde ağırladı. 

İlk sette etkili başlayan Nilüferli voleybolcular oldu. Set ortalarında Beşiktaş 19-16 üstünlüğe ulaşsa da  son anlarda üst üste sayılar kazanan Nilüfer ekibi bu seti 25-21 kazandı. Set başından sonuna kadar skor ve sayı üstünlüğünün Nilüfer Belediyespor’da olduğu  2 seti mavi yeşil beyazlılar 25-15 gibi acık farkla kazanarak setlerde durumu 2-0 yaptı.  Büyük çekişmeye sahne olan 3. sette her iki takım da oyundan kopmadı ve son anlara 21-21 beraberlik ile girildi. Son sayılarda file önü üstünlüğünü ele geçiren Nilüferli voleybolcular bu seti  25-22 maçı da 3-0 kazandı.

Nilüfer Belediyespor  erteleme karşılaşmasında 28 Mart 2024 Perşembe günü Vakıfbank ile Bursa’da karşılaşacak. Bu maçın sonucuna bakılmaksızın Nilüfer Belediyespor ligin normal sezonunu 7. olarak bitirmeyi garantiledi. 

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Play-off 5/8 etabında Galatasaray Daikin ile karşılaşacak olan Nilüfer’in sultanları,  sarı kırmızılıları elemesi halinde, Kuzeyboru-Sigorta Shop Muratpaşa Belediyespor  eşleşmesinin tur atlayan takımı ile 5 ve 6’ıncılık  maçı oynayacak.
 