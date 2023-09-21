Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ekim ayında başlayacak Vodafone Sultanlar Ligi öncesi çalışmalarına Aydın Büyükşehir Belediyespor ile yaptığı hazırlık maçıyla devam etti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle bitti.BURSA (İGFA) - Türkiye’yi bu yıl Avrupa’da CEV Challenge Cup’ta temsil edecek olan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Vital Heynen antrenörlüğünde yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanan Nilüfer’in sultanları, hazırlık maçlarıyla da takımın son durumunu görme fırsatı buluyor. Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile hazırlık maçı yaptı. Yabancı oyuncuları Oleksandra Milenko ve Maria Yordanova’nın ülkelerinin milli maçları nedeniyle kadroda olmadığı maçta Nilüfer Belediyespor, rakibini Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda ağırladı. İlk sete Nilüfer’in sultanları Laura Künzler’in servis turunda 4-0’lık seri ile etkili bir başlangıç yaptı. İlerleyen dakikalarda Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüferli voleybolcuların defans zaafından faydalanarak oyunda dengeyi kurdu. Etkili ataklarını sayıya çeviren Aydın ekibi, set ortasına 16-8 önde girdi. Set sonlarında Nilüfer’in sultanları, oyun kontrolünü ele alsa da skor farkını kapatamadı ve ilk set 25-19 Aydın Büyükşehir Belediyespor üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Başa baş geçen sette Nilüfer’in Fransız pasör çaprazı Lucille Gicquel oyuna ağırlığını koydu ve art arda aldığı sayılarla mavi yeşil beyazlı ekibin farkı açmasını sağladı. İkinci seti 25-20 önde tamamlayan Nilüfer Belediyespor, maçta durumu 1-1’e taşıdı.

Üçüncü set, tamamen Nilüferli voleybolcuların üstünlüğüyle geçildi. Nilüfer Belediyespor bu seti 25-10 üstünlükle tamamladı ve setlerde 2-1 öne geçti. Her iki takım da genç oyuncularına şans verdiği karşılaşmanın 4. setinde de, çekişmeli ve heyecanlı bir mücadele oldu. Set sonuna 24-24 eşitlikle girildi. Uzatma sayılarında Ege temsilcisi, 27-25 öne geçerek bu seti aldı ve setlerde 2-2’lik eşitlik sağlandı. Karşılaşma öncesi her iki takım antrenörünün 4 set üzerinden oynamak üzere anlaştığı maç 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşma sonrası her iki takım oyuncularını kutlayan Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Tamer İşler, “Vodafone Sultanlar Ligi’nde Bursa’nın tek temsilcisiyiz. Hedefimiz ilk 5 takım içinde yer alarak, geçen yıl yakaladığımız başarıyı sürdürmek. CEV Challenge Kupası’nda da Bursalılar’a Avrupa Kupası finali izletmek istiyoruz” diyerek, yeni sezonda tüm voleybol severleri maçlara davet etti.