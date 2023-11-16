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Türkiye'yi CEV Challenge CUP’ta temsil eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı son 16 turunda Hırvatistan’ın Marina Kastela Takımı’nı her iki maçta da üstün bir oyunla 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor deplasmanda kazandığı 3-0’ın rövanşında rakibi Marina Kastela’yı Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda ağırladı.

İlk maçta olduğu gibi ikinci maçta da üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Nilüfer’in sultanları, setleri 25-16, 25-15 ve 25-15 sonuçlarla farklı kazandı. File önü üstünlüğü maç başınca elden bırakmayan mavi yeşil beyazlı voleybolcuların etkili hücumlarını, Hırvat ekibi durdurmakta zorlandı. Rakibinin oyun kurmasına da izin vermeyen Nilüfer’in sultanları maçı 3-0 kazanarak, son 8 turuna kaldı.

Maçtan sonra oyuncularını kutlayan Nilüfer Belediyespor Başkanı Tamer İşler, mücadele ettikleri Vodafone Sultanlar Ligi'nin rekabetçi yapısı ve maç temposu sadece kendilerini değil, diğer Türk takımlarının da da Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar almalarında etkili olduğunu belirterek ,"Biz hedefimiz CEV Challenge Cup’ta final olarak belirledik ve bunu başaracak bir kadroya sahibiz” dedi.