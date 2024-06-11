Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Anadolu’dan Balkanlar’a ve Kafkaslar’a kadar uzanan bir kültür mozaiğini renkli şovlarla sahnelediği “Nirengi” adını verdiği gösterisiyle izleyenleri bir kez daha büyüledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun, Anadolu'dan Balkanlar'a ve Kafkaslar'a uzanan geniş bir coğrafyanın kültürel zenginliğini yansıtan renkli danslarla dolu gösterisi, uzun süren hazırlıkların ardından Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde sahnelendi. 350 kişilik dev kadrosuyla ulusal ve uluslararası alanda sayısız başarıya imza atmış, 5 kez dünya birinciliği elde etmiş olan Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun, Türkiye'nin dört bir yanından ve farklı yörelerden derlediği halk oyunlarını modern bir bakış açısıyla yorumlayarak sahnelediği “Nirengi” seyirciye unutulmaz bir gece yaşattı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Görkem Kaya ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Direkçi de gösteriyi ilgiyle takip etti.

ANADOLU’DAN BALKANLAR’A UZANAN KÜLTÜR YOLCULUĞU

İki bölümden oluşan gösterinin ilk kısmında Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından Türkiye’de ilk defa kurulan ve başka topluluklara da örnek olan master grupları ve parlayan yıldızları sahne aldı. Master gruplarından 150 dansçının aynı anda sahne aldığı gösteri, izleyicileri, Ege’den Akdeniz’e, Doğu Anadolu’dan Karadeniz’e uzanan bir yolculuğa çıkardı. Hemen ardından sahne alan yıldızlar grubu ise Kafkaslar’dan Anadolu’ya uzanan gösterileriyle Cumhuriyet coşkusunu yaşattılar.

Gösterinin ikinci kısmında, Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun 5 kez dünya birincisi olan gösteri grubu sahne aldı. 110 kişiden oluşan gösteri grubu, Türkiye’nin 12 bölgesine ait yöresel dansları modern anlayışla yorumladığı özel gösterisini sahneledi. Semahtan Balkanlar’a, Sirtaki’den Karadeniz’e uzanan gösterileri hazırladıkları özel mizansenlerle sunan grup, oryantal ve roman havalarıyla da izleyicileri coşturdu.

Gecenin finalinde ise tüm grupların bir araya gelerek özel bir koreografiyle sergilediği "Nirengi" gösterisi büyük alkış aldı.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR’DEN SANATA DESTEK VURGUSU

Etkinliğin sonunda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun “Nirengi” gösterisinin Nilüfer’in rengi haline geldiğini belirterek, gösterinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve eğitmenler Miray Orduseven Tanrıöver ile Mükteda Altıner'e çiçek takdim etti. Nilüfer'in sanat ve kültür kenti kimliğine vurgu yapan Başkan Şadi Özdemir, tasarruf tedbirlerinin sanatsal etkinliklere engel olamayacağının altını çizerek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözünü hatırlattı. Cumhuriyet ateşinin Nilüfer’de hiçbir zaman sönmeyeceğini vurgulayan Şadi Özdemir, sanata ve sanatçıya destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.