Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen geleneksel TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası'nın 16'ncısı, bu sezon unutulmaz bir deneyim sunmak üzere Nirvana Basketball Weeks etkinliği kapsamında gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Nirvana Cosmopolitan Hotel ve Cosmos Sports Center'ın ev sahipliği yaptığı etkinlik, Nirvana 3x3 Basketbol Turnuvası ile başladı ve 3600 Summit adı verilen seminer ile devam etti. Bu seminer, dünya çapında önemli spor insanları, federasyon başkanları, yöneticiler, doktorlar, sağlık ekipleri, kondisyonerler, basın mensupları, hakemler, menajerler, sporcu aileleri, basketbolcular ve antrenörlerin deneyimlerini ve bilgilerini paylaştıkları bir platform oldu.

NIRVANA BASKETBALL WEEKS: BASKETBOL TUTKUNLARINI BULUŞTURDU

Nirvana Basketball Weeks, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Kilit Grup iş birliği ile 9-17 Eylül tarihleri arasında büyük bir heyecanla gerçekleşti. Önde gelen basketbol takımları, Anadolu Efes, Beşiktaş, Galatasaray NEF, Türk Telekom, Pınar Karşıyaka ve CSKA Moskova, Nirvana Basketball Weeks'te mücadele etti. Bu mücadele sonucunda, İsmet Badem Turnuvası'nda Pınar Karşıyaka ve 16. Mehmet Baturalp Turnuvası'nda zafer CSKA Moskova'nın oldu.

BASKETBOLUN EN HEYECAN VERİCİ ANLARI

Nirvana Basketball Weeks boyunca oynanan maçlarda, 12 Eylül’de karşılaşan CSKA Moskova ile Beşiktaş arasında yaşanan nefes kesen mücadele sonucunda Beşiktaş'ın 71-68'lik üstünlüğü dikkat çekti. 13 Eylül’de CSK Moskova ve Türk Telekom karşılaşması ise 79-61'lik skorla CSKA Moskova'nın lehine sonuçlandı. 14 Eylül’de Galatasaray NEF ve Pınar Karşıyaka karşılaşması 64-90'lık bir galibiyetle Pınar Karşıyaka'nın oldu. Anadolu Efes ve Beşiktaş arasındaki mücadele ise 68-59 puanla tamamlandı. 15 Eylül’de Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom arasındaki maç 85-74 sonuçlandı, CSKA Moskova ve Anadolu Efes arasındaki mücadele ise 88-60'lık skorla CSKA Moskova'nın üstünlüğü ile sonuçlandı. 16 Eylül’de gerçekleşen Galatasaray NEF ve Beşiktaş karşılaşması ise 69-72'lik skorlarla Beşiktaş'ın zaferi ile tamamlandı. 17 Eylül’deki karşılaşmalarda ise Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'ya 83-77 ile yenilirken, Türk Telekom Galatasaray NEF karşısında 89-72'lik skorla galip geldi.

BASKETBOL VE BİLGİYE YOLCULUK: SUMMİT 3600

Heyecan dolu maçlar sürerken, bir yandan da sporun derinliklerini keşfetmeye imkan tanıyan Summit 3600 etkinliği ile Türk basketbolunun bugünü ve geleceği hakkında kapsamlı bir perspektif sunuldu. Zirveye katılanlar, kulüplerde istikrar ve başarı denkleminin yanı sıra taraftar ilişkilerinin önemini öğrenerek, sporun sosyal boyutunu keşfettiler. Aynı zamanda, sporcu psikolojisi, yorgunluk yönetimi ve genetik yönelim gibi konularda bilgi sahibi oldular. Kadın basketbolu ve e-sporun basketbol dünyasındaki rolü hakkında bilinçlendiler ve sporun dijital çağındaki yeri hakkında önemli bilgi kazanımları oldu. Ayrıca, antrenör eğitimi, altyapı gelişimi, spor inovasyonu ve sağlık yönetimi gibi konularda yeni beceriler edindiler. Türk basketbolcuların NBA'deki izleri ve uluslararası etkisi hakkında da önemli bilgiler elde ettiler. Bu zirve, basketbol dünyasının her yönünü kapsayan bir bilgi kaynağı olarak katılımcılarına değerli kazançlar sağladı ve basketbolun geleceğine daha iyi hazırlanmalarına katkı sağladı.

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Nirvana Basketball Weeks kapsamında gerçekleşen etkinlikler, sadece basketbolseverleri bir araya getirmekle kalmadı, aynı zamanda ailelerin ve çocukların da katılımını büyük ölçüde teşvik etti. Bu unutulmaz etkinlik, sporun birleştirici gücünü vurgulayan anlarla dolu oldu. Turnuvaların ve ilham verici konuşmaların dışında kalan sürelerde, katılımcılar arasında keyifli sohbetlerin, paylaşımların ve gülüşlerin eksik olmadığı bir atmosferde bulunuldu.

Özellikle barbekü alanı, katılımcıların bir araya gelip sosyalleştiği, aileleriyle ve diğer spor tutkunlarıyla keyifli anlar yaşadığı bir merkez haline geldi. Bu alanda, sporseverler sadece basketbol hakkında değil, aynı zamanda aile ve arkadaşlık bağları hakkında da konuşma fırsatı buldular. Etkinlik, sporun ve insan ilişkilerinin bir araya geldiği eşsiz bir deneyim haline geldi.

COSMOS SPORTS CENTER VE NIRVANA COSMOPOLITAN'DA UNUTULMAZ ANLAR

Nirvana Cosmopolitan’da konumlanan ve çok amaçlı spor tesisi olarak hizmet veren Cosmos Sports Center ile Nirvana Cosmopolitan Hotel, basketbol tutkunlarını ağırladı. Turnuvalar, sporun heyecanını yaşamak isteyen sporseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Maçlar sırasında seyirciler, heyecanın hakim olduğu anları yakından takip ederken, Nirvana Cosmopolitan bünyesindeki Convention Center'da gerçekleşen üç günlük etkinlik olan Summit 3600 ise basketbolun derinliklerine inmek isteyenler için bir fırsat sundu. Bu etkinlik, 24 oturumdan oluştu ve alanında uzman kişiler, deneyimlerini ve bilgilerini paylaşarak katılımcılara ilham verdi.

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) ve Kilit Grup iş birliğiyle gerçekleşen Nirvana Basketball Weeks’e Nirvana Cosmopolitan ve Cosmos Sports Center ev sahipliği yaparak bu unutulmaz etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağladılar. Basketbolseverler, bu muhteşem deneyimi yaşamak için bu tesislerde buluştu ve basketbolun heyecan dolu dünyasının tadını çıkardı. Nirvana Basketball Weeks, basketbolun sosyal ve rekabetçi yönlerini birleştirerek, katılımcılara etkileyici bir deneyim sundu.