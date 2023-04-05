Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Çankırı, Osmaniye ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu kuzey ve doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Çankırı, Osmaniye ve Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkiinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI; Rüzgarın; İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin'in batı kesimleri hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Doğu Akdeniz Toroslar Mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile öğleden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğusu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz’de fırtına; Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı güneybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerine kadar yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan, yer yer güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Güney Ege’de yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinde batısı 6 ila 8; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinde batısı 6 ila 8 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, akşam saatlerinde yer yer 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.