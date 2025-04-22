Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Nisan ayında Türkiye genelinde 3 il ve 20 ilçede en düşük sıcaklık rekorları kırıldı. 13 Nisan’daki soğuk hava dalgası, Kayseri Tomarza’da eksi 18 dereceyle zirve yaptı ve tarım ürünlerinde ciddi hasarlara yol açtı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 13 Nisan'daki soğuk hava dalgası nedeniyle ülke genelinde pek çok şehirde hava sıcaklığı sıra dışı seviyelere indi. Türkiye genelinde 3 il ve 20 ilçede, mevsim normallerine göre nisan ayı en düşük sıcaklık rekoru kırıldı.

Ani sıcaklık düşüşüyle bazı bölgelerde zirai don yaşanırken, bu durum tarım ürünlerinde önemli düzeyde hasara sebep oldu.

Nisan ayı mevsim normalleri göz önünde bulundurulduğunda bu yılın nisan ayında Türkiye genelinde 3 il ve 20 ilçede en düşük sıcaklık rekoru kırılırken, en düşük sıcaklık -18 dereceyle Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ölçüldü.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan derlemeye göre Nisan ayının 20 gününde yapılan değerlendirmeye göre en düşük sıcaklığın yaşandığı il ve ilçeler şöyle:

İl-ilçe Sıcaklık Tomarza

-18

Sarız

-16,3

Zara

-14,4

Pınarbaşı

-14,1

Elbistan

-13,9

Darende

-13,6

Göksun

-13,2

Ulukışla

-12

Boğazlıyan

-11,8

Afşin

-11,5

Karapınar

-11,3

Niğde

-9,5

Avanos

-9,2

Turhal

-8,9

Konya-Ereğli

-8,6

Aksaray

-8,3

Doğanşehir

-7,9

Konya-Akşehir

-7,6

Çiçekdağı

-6,7

Sivrice

-5,9

Konya

-4,3

Adıyaman-Gölbaşı

-3,1

Pozantı

-3,1

