Nissan Formula E Takımı, 2023/24 ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonasında Oliver Rowland ve Sacha Fenestraz İle yarışacak.İSTANBUL (İGFA) - Oliver Rowland Formula E’ye Nissan ile geri dönüyor. Geçtiğimiz sezon ortasında eski takımı ile yollarını ayırmasının ardından 2024 yılında Formula E'de yeniden Nissan adına yarışacak. Rowland, Formula E'de Gen3 döneminin ikinci sezonunda Sacha Fenestraz'a eşlik edecek ve Nissan'ın sürücü kadrosunda bulunan Norman Nato'nun yerini alacak. Formula E’nin ilk yarışı 30 Mart’ta Tokyo’da gerçekleştirileceği için Nissan takımı için de ev sahibi olarak 2024 yılı özel olacak.

Rowland, takıma daha önce, Nissan’ın 2018'de Formula E'ye ilk adımını attığı yıl katılmıştı. 5. ve 7. Sezonlar arasında takım için yarışan Rowland, beş pole pozisyonu ve beş podyum elde ederek 2020 Berlin zaferi de dahil olmak üzere önemli başarılara imza attı. Barnsley'den gelen 31 yaşındaki sürücü, Formula E başarısının yanı sıra, 2015 Formula Renault 3.5 Serisi şampiyonluğunu kazandı ve 2017 FIA Formula 2 şampiyonasında üçüncü sırada yer aldı.

Yeniden Nissan takımına katıldığı için gerçekten heyecanlı olduğunu belirten Rowland, "Benim için biraz nostalji dolu bir dönüş. Nissan, Formula E yolculuğuma başladığım ve büyük başarılar elde ettiğim bir yer. Takım son bir yılda büyük bir ivme kazandı ve performanslar arttı. Sacha ilk sezonunda inanılmaz bir hız gösterdi ve birlikte güçlü bir ikili olacağımıza inanıyorum. Çalışmaya geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Takım olarak hazırız ve neler yapabileceğimizi görmek için heyecanlanıyorum." şeklinde konuştu.

Sacha Fenestraz ise umut verici bir 9. Sezonun ardından Nissan Formula E Takımı ile gelişimine devam edecek. 24 yaşındaki Fenestraz, çaylak yılında, Formula E aracına adapte olma yeteneğiyle birçok kişiyi etkiledi ve sadece beşinci yarışında takım için Cape Town E-Prix'de pole pozisyonunu ve tüm zamanların en hızlı Formula E turunu elde etti. Ayrıca Monaco'da yarışın en hızlı turunu attı ve düzenli olarak ön sıralarda mücadele etti.

Fenestraz ise yaptığı açıklamada, "Nissan Formula E Takımı ile yolculuğuma devam etmek için son derece heyecanlıyım. Bu sezon benim şampiyonada ikinci yılım olacak. Bu yüzden bir an önce başlamayı hedefliyoruz. İlk yılımızın üstüne koyarak , yeni sezon boyunca olumlu sonuçlar için mücadele edeceğiz.” dedi.

Nissan Formula E Takım Patronu Tommaso Volpe ise, "Oliver Rowland ve Sacha Fenestraz’ı, 10. sezon için Nissan Formula E Takımı sürücüleri olarak duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Rowland’ın yeteneğini ve deneyimini yakından tanıyoruz ve takımın gelecekteki başarısına önemli katkılarda bulunacağından eminiz. Takıma katıldığından bu yana yeteneğini kanıtlayan Sacha ile güçlü bir ortaklığı tamamlayacaklar. Sıralama turlarında gösterdiği mükemmel performans ve şampiyonada önemli bir güç haline gelme potansiyeli ile Sacha'nın gelecekte büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.