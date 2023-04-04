1 milyondan fazla istihdam açığı bulunan dijital pazarlama sektörüne nitelikli personel imkânı sunan Dijital Pazarlama Okulu, üniversite mezunlarına ve 4.sınıf üniversite öğrencileri için hazırladığı Dijital Çaylak projesi başvuruları başladı.İSTANBUL (İGFA) - Genç İstihdamına Katkı Sağlayan Dijital Çaylak Projesi başvuruları başladı.

17 Nisan 2023 tarihine kadar başvuruların devam edeceği Dijital Çaylak projesinde sosyal medyadan yapay zekâya blockchainden yapay zeka teknolojilerine kadar 20 önemli konuda ücretsiz olarak eğitim veriliyor.

Dijital Çaylak ile ajans ve markalar için gerekli nitelikli iş gücü imkanı sunarak kariyer sahibi olmak isteyen başarılı adayları buluşturmayı hedefliyoruz. Adaylar teorik ve pratik eğitim ile işin mutfağında olan ajansta staj yapıp yerinde deneyim sahibi olabilecekler.

Eğitim almak isteyen kişiler, öncelikle mülakat sürecinden geçiyor. Mülakatlarda kriterimiz teknik bilgiler asla değil, kişinin az da olsa teknoloji veya dijital dünyaya merakının olması. Mülakattan geçen kişilere, uzman eğitim kadromuz tarafından eğitimler veriliyor. Daha sonra öğrendiklerini uygulama alanı olarak MooF Dijital Reklam Ajansı bünyesinde staj yapma imkânı buluyor.

Eğitim ve staj toplamda 2 ay sürüyor. Kişi, daha sonra ister ajansımız ister farklı dijital reklam ajansında çalışma tercihini yapabiliyor.