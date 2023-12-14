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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin hazırladığı verilere göre Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencilerinin yüzde 18’i henüz mezun olmadan, toplamda yüzde 74’ü ise mezun olduktan sonra en geç 6 ay içinde iş sahibi oluyor.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri; uygulama ağırlıklı eğitim sistemi, özel sektör-üniversite iş birlikleri, İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) gibi olanaklarla eğitim alarak mezun olmadan iş sahibi oluyor.

BTÜ’lü öğrenciler İMEP ile mezun olmadan iş tecrübesi ediniyor.

İMEP kapsamında BTÜ öğrencileri, 4. sınıfın bir yarıyılını sektördeki öncü firmalarda tam zamanlı çalışarak geçiriyor ve sigortaları Üniversite tarafında karşılanıyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin hazırladığı veriler BTÜ’lü öğrencilerin farkını ortaya koyar cinsten. Verilere göre BTÜ’lü öğrencilerin yüzde 18’i henüz mezun olmadan İMEP sayesinde iş teklifi alıyor ve istihdam ediliyor.

Yüzde 56’sı mezun olduktan sonraki 6 ay içerisinde, yüzde 90’ı ise 1 yıl içerisinde iş sahibi oluyor. Bu veri, Türkiye ortalamasının üzerinde yer alırken, her yıl yükseliş trendi daha da artıyor. Yine diğer bir veriye göre BTÜ mezunlarının yüzde 85’i eğitim aldıkları alanlara uyumlu iş kollarında istihdam ediliyor. Türkiye ortalamasının üzerindeki bu veriyle BTÜ, pek çok üniversiteyi geride bırakıyor.

BTÜ öğrencilerinin hep bir adım önde olduğunu kaydeden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, verilen eğitimin, atılan adımların verilere de olumlu yönde yansıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Çağlar, “Yüksek donanımlı laboratuvar ve atölyelerimiz, İMEP, yapay zekâ eğitimi, öğrenci topluluklarının aktifliği, teknoloji yarışmalarında elde ettiğimiz başarılar, özel sektör ile olan sıkı bağımız ve en önemlisi nitelikli eğitim sistemimiz sayesinde öğrencilerimizin iş kaygısı olmuyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin hazırladığı veriler zaten bunun en büyük kanıtı niteliğinde. Mezuniyet sonrası ilk 6 ay içerisinde toplam yüzde 74’lük istihdam oranı ve bunun yanında yüzde 85’lik ‘nitelikli istihdam’ dediğimiz kendi alanında iş bulma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu oranları daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.