Kütahya'da Nizam-ı Âlem Ocakları İl Başkanı Oğuzhan Dinçer, uyuşturucuyla mücadelede tavizsiz bir duruş sergileyerek, zehir tacirlerine karşı kararlı bir mücadele mesajı verdi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Nizam-ı Âlem Ocakları İl Başkanı Oğuzhan Dinçer, uyuşturucuyla mücadele konusunda net ve kararlı bir açıklama yaptı.

Toplumun huzurunu ve gençliğin geleceğini tehdit eden uyuşturucu madde satıcılarına karşı sert bir duruş sergileyen Dinçer, bu mücadelede asla taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Dinçer, yaptığı açıklamada, "Toplumumuzun huzurunu, gençliğimizin geleceğini zehirlemeye yeltenen her unsurla mücadelemiz aralıksız ve tavizsiz bir şekilde sürecektir. Uyuşturucu madde satıcıları, sokaklarımızda, mahallelerimizde, okul çevrelerinde cirit atamayacak; bu karanlık düzenlerine asla izin vermeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Nizam-ı Âlem Ocakları olarak uyuşturucu belasına karşı yürütülen mücadelenin bir kampanya ya da geçici bir duruş olmadığını belirten Oğuzhan Dinçer, "Bu, kökü kazınana kadar sürecek bir kararlılıktır. Hiç kimse bu mücadeledeki kararlılığımızı test etmeye kalkmasın!" diyerek zehir tacirlerine gözdağı verdi. Dinçer, "Zehir tacirlerine bu topraklarda nefes aldırmayacağız. Herkes iyi bilsin: Uyuşturucuya da, bunu yaymaya çalışanlara da geçit yok!" dedi.