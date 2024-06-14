Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar için Üniversitede teşekkür ve plaket takdim töreni düzenlendi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - NNYÜ Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene, Kayseri Yükseköğrenim Yardım Vakfı eski Başkanı ve 16 yıl NNYÜ Kurucu Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini yapan Mustafa Nevzat Özhamurkar, NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özbıyık, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Mütevelli Heyet Üyeleri, Kayseri Yükseköğrenim Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Özhamurkar’ın ailesi katıldı. Özbıyık törende Özhamurkar’ın kuruluşundan önce ve sonrasında görev yaptığı süre zarfında Üniversiteye büyük emekleri olduğunu belirterek yaptığı hizmetlerin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi. Özbıyık konuşmasından sonra Özhamurkar’a plaket ve hediyesini takdim etti. Özhamurkar ise Üniversitenin bugünlere gelmesinde emeğe geçenlere teşekkür ederek, görevini sağlam bir ekibe bırakmanın rahatlığı içinde olduğunu söyledi. Plaket töreninden sonra Üniversite kampüsü içinde yapımı tamamlanan ve Özhamurkar’ın geçtiğimiz aylarda vefat eden eşinin adının verildiği Seniye Özhamurkar Öğrenci Yurduna geçildi. Heyet ile birlikte yurdu gezerek incelemelerde bulunan Özhamurkar daha sonra da Seniye Özhamurkar hayrına oluşturulan ağaçlandırma sahasına geçti. Mustafa Nevzat Özhamurkar, yanındaki heyet ile birlikte burada dua ettikten sonra Üniversiteden ayrıldı.