Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alınacak.KAYSERİ (İGFA) - NNYÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programlarına (Tezli/Tezsiz), Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksel Lisans Programına (Tezli), İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programına (Tezsiz), Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programına (Tezli/Tezsiz), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programına (Tezli), ayrıca Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Doktora Programına öğrenci alınacak. Belirtilen anabilim dallarında Yüksek Lisans ve Doktora yapmak isteyen adayların 29 Ağustos 2024 Cuma günü mesai saati bitimine kadar ilgili programların Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

Adaylar, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü programlarına başvuru şartları ve detaylı bilgilere Üniversitenin web adresinden ulaşabilir.