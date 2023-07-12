Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden 2022-2023 Akademik yılında mezun olan öğrenciler düzenlenen törenle diplomalarını aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Mütevelli Heyeti ve Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı üyeleri, dekanlar, enstitü müdürleri, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Grup Yankı tarafından sunulan müzik dinletisi ile açılışı yapılan mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Köse, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Talat Özpozan ve Fen-Edebiyat Fakültesi ve Psikoloji Bölümü Birincisi Gökçe Kılınç törende mezunlar adına bir konuşma yaptı.

NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Köse, törende Nuh Naci Yazgan’ın hayatı ve üniversitenin kuruluşu aşaması hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Bu güzel toprakların vatan yapılmasında ve ülkemizin kalkınmasında eşsiz hizmetleri bulunan Nuh Naci Yazgan’ın ismini taşıyan bu güzel üniversiteden mezun olmakla ne kadar övünseniz azdır. Bugün üniversitemizden alacağınız diplomalar bu övüncün yaşamınız boyunca gururla taşıyacağınız nişaneleri olacaktır. İnanıyoruz ki, yapacağınız işlerde üniversitemizde kazandığınız bilgi birikimi, çalışma disiplini ve kendi kendine öğrenme becerileri sayesinde kısa zamanda önemli başarılara imza atacaksınız. Atalarımızın canları pahasına sizlere emanet ettiği bu güzel yurdu yüceltmek için hiçbir güçlüğe boyun eğmeden çalışacağınıza, Atatürk ilke ve inkılaplarının, maddi ve manevi değerlerimizin yılmaz bekçileri olacağınıza inancım tamdır. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.”

NNYÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Talat Özpozan da mezuniyet törenlerinin hem hüzün hem de mutluluğu birlikte yaşattığını belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “4-5 yıl önce bizlere emanet ettiğiniz biricik evlatlarınızı iyi yetişmiş, geleceğe güvenle bakan hem sizlerin hem bizlere onur ve gurur kaynağı olacak bireyler olarak üniversitemizden uğurluyoruz. Bizlere emanet edilen gençlere mesleklerinde başarılı olabilmeleri için gerekli kurumsal ve uygulamalı bilgiyi kullanabilmeyi, alanlarıyla ilgili problemleri belirleme, tanıma, uygun yöntemleri seçip uygulayabilmeyi, etik değerleri ve çevreye duyarlı ve sorumluluk bilincini, dünyadaki mesleki, sosyal ve kültürel gelişmeleri takip edebilmesi için yabancı dil bilgisini, bireysel ve ekip olarak etkili çalışabilmeyi, bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisini, alanlarıyla ilgili deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama, çalışmaları topluma sunma ve yayımlama becerisini, yaşam boyu öğrenme, gerekli bilgiye ulaşma,, kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmaya çalıştık.”

Törende mezun öğrenciler adına konuşan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Psikoloji Bölüm öğrencisi Gökçe Kılınç ise konuşmasında, “Bugün burada konuşuyor olmak benim için onur verici, aynı zamanda da oldukça heyecan verici. Tüm arkadaşlarımın mezuniyetini gururla tebrik ederim ve başarılarının devamını dilerim. Hepimiz çok çalıştık ve işte yolun sonuna geldik. Bazı zamanlar bugünün bir an önce gelmesini, bir an önce mezun olmayı dilemiş olsak da bu kadar hızlı olacağını hayal dahi edemezdik. Ama şimdi buradayız ve o gün geldi. Çok sevdiğimiz bu bölümden mezun olurken deneyimleme fırsatı bulduğumuz muhteşem anılar, çıkarttığımız sayısız hayat dersi, edindiğimiz dostluklar hayatımız boyunca bize mutlulukla eşlik edecek. Bizler Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunları olarak başarılarla dolu bir geçmişe sahip, bilgili bir kuşağız. Bu bilinçle hayata sarılacak, birbirinden güzel yerlere geleceğiz.” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri verildi. Fakülte ve bölüm birincisi Gökçe Kılınç, mezuniyet kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çaktı. Daha sonra öğrenciler mezuniyet belgelerini bölüm öğretim üyelerinden aldı.

Coşku ve heyecan içinde geçen mezuniyet töreni, öğrencilerin geleneksel kep atma merasimi ile sona erdi.

NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Mütevelli Heyeti ve Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı üyeleri, dekanlar, enstitü müdürleri, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Grup Yankı tarafından sunulan müzik dinletisi ile açılışı yapılan mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Köse, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Talat Özpozan ve Fen-Edebiyat Fakültesi ve Psikoloji Bölümü Birincisi Gökçe Kılınç törende mezunlar adına bir konuşma yaptı.

NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Köse, törende Nuh Naci Yazgan’ın hayatı ve üniversitenin kuruluşu aşaması hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Bu güzel toprakların vatan yapılmasında ve ülkemizin kalkınmasında eşsiz hizmetleri bulunan Nuh Naci Yazgan’ın ismini taşıyan bu güzel üniversiteden mezun olmakla ne kadar övünseniz azdır. Bugün üniversitemizden alacağınız diplomalar bu övüncün yaşamınız boyunca gururla taşıyacağınız nişaneleri olacaktır. İnanıyoruz ki, yapacağınız işlerde üniversitemizde kazandığınız bilgi birikimi, çalışma disiplini ve kendi kendine öğrenme becerileri sayesinde kısa zamanda önemli başarılara imza atacaksınız. Atalarımızın canları pahasına sizlere emanet ettiği bu güzel yurdu yüceltmek için hiçbir güçlüğe boyun eğmeden çalışacağınıza, Atatürk ilke ve inkılaplarının, maddi ve manevi değerlerimizin yılmaz bekçileri olacağınıza inancım tamdır. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.”

NNYÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Talat Özpozan da mezuniyet törenlerinin hem hüzün hem de mutluluğu birlikte yaşattığını belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “4-5 yıl önce bizlere emanet ettiğiniz biricik evlatlarınızı iyi yetişmiş, geleceğe güvenle bakan hem sizlerin hem bizlere onur ve gurur kaynağı olacak bireyler olarak üniversitemizden uğurluyoruz. Bizlere emanet edilen gençlere mesleklerinde başarılı olabilmeleri için gerekli kurumsal ve uygulamalı bilgiyi kullanabilmeyi, alanlarıyla ilgili problemleri belirleme, tanıma, uygun yöntemleri seçip uygulayabilmeyi, etik değerleri ve çevreye duyarlı ve sorumluluk bilincini, dünyadaki mesleki, sosyal ve kültürel gelişmeleri takip edebilmesi için yabancı dil bilgisini, bireysel ve ekip olarak etkili çalışabilmeyi, bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerisini, alanlarıyla ilgili deney tasarlama, uygulama, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama, çalışmaları topluma sunma ve yayımlama becerisini, yaşam boyu öğrenme, gerekli bilgiye ulaşma,, kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmaya çalıştık.”

Törende mezun öğrenciler adına konuşan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Psikoloji Bölüm öğrencisi Gökçe Kılınç ise konuşmasında, “Bugün burada konuşuyor olmak benim için onur verici, aynı zamanda da oldukça heyecan verici. Tüm arkadaşlarımın mezuniyetini gururla tebrik ederim ve başarılarının devamını dilerim. Hepimiz çok çalıştık ve işte yolun sonuna geldik. Bazı zamanlar bugünün bir an önce gelmesini, bir an önce mezun olmayı dilemiş olsak da bu kadar hızlı olacağını hayal dahi edemezdik. Ama şimdi buradayız ve o gün geldi. Çok sevdiğimiz bu bölümden mezun olurken deneyimleme fırsatı bulduğumuz muhteşem anılar, çıkarttığımız sayısız hayat dersi, edindiğimiz dostluklar hayatımız boyunca bize mutlulukla eşlik edecek. Bizler Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunları olarak başarılarla dolu bir geçmişe sahip, bilgili bir kuşağız. Bu bilinçle hayata sarılacak, birbirinden güzel yerlere geleceğiz.” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri verildi. Fakülte ve bölüm birincisi Gökçe Kılınç, mezuniyet kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çaktı. Daha sonra öğrenciler mezuniyet belgelerini bölüm öğretim üyelerinden aldı.

Coşku ve heyecan içinde geçen mezuniyet töreni, öğrencilerin geleneksel kep atma merasimi ile sona erdi.