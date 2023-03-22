Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu düzenlenen devir-teslim töreni ile yeni görevine başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

NNYÜ Rektörlük toplantı Salonunda gerçekleştirilen devir teslim törenine NNYÜ Mütevelli Heyeti Başkan Mustafa Nevzat Özhamurkar ve üyeleri, Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı Başkanı Mahmut Özbıyık ve yönetim kurulu üyeleri, NNYÜ Kurucu Rektör olarak 3 dönem Rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Kerim Güney, dekanlar ve enstitü müdürleri katıldı.

NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, devir-teslim töreninde yaptığı konuşmada bütün amellerin niyete bağlı olduğunu hatırlatarak, “13 yıldır bir şeyleri yapmanın, bir şeyleri başarmanın mutluluğu ile bugünlere geldik. Mahkeme kadının mülkü değildir. Biri gidecek biri gelecek. Şimdi taze kan, inşallah daha iyilikler getirir.” dedi. Prof. Dr. Kerim Güney’e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Özhamurkar, Rektör Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu’ya da hayırlı olsun temennisinde bulunarak, “Fikri hür, vicdanı hür, memlekete faydalı evlatlar yetiştirmekten başka hiçbir emeli olmayan kuruluşa geldiniz. Biz burada iyi bir aileyiz. İnşallah bunu sağlıkla, sıhhatle devam ettiririz.” diye konuştu.

Prof. Dr. Kerim Güney ise üniversiteyi kuruluşundan bugüne kadar belli bir noktaya getirdiklerini, üniversitenin bu noktaya getirirken Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar’ın, mütevelli heyet üyelerinin, Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı üyelerinin, akademisyenlerin, idari personelin çok büyük katkı, destek ve fedakarlıklarının olduğunu söyledi. Güney, “Başta Mütevelli Heyet Başkanı olmak üzere üniversiteye destek veren tüm kamu kurum ve kuruluşlara, kişilere teşekkür ederim. Üniversitemiz daha iyi noktalara gelecektir. Sayın Rektör hocamıza hayırlı uğurlu olmasını ve başarılar diliyorum.” dedi.

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu ise konuşmasında hem Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar’a hem de Prof. Dr. Kerim Güney’e üniversiteye hizmetlerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti. NNYÜ gibi muhteşem bir eseri ortaya koyduğu için Mütevelli Heyetini “Çılgın Türk” olarak nitelendiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, “Bütün bu yapılanlar çok etkileyici. Arkanızda bir banka yok, bir holding yok, arkanızda devlet desteği yok, siz buna rağmen cesaret ediyorsunuz, muhteşem bir performans gösteriyorsunuz, çok etkilendim. Yeni açılımlar yapalım, zaten kurulduk, tutunduk, artık markalaşalım istiyorum. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin bir neferi olmak istiyorum.” diye konuştu.

Rektörlük devir-teslim töreninde Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Kerim Güney’e plaket ve çiçek takdim ederken, Rektör Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu’ya da göreve başlaması sebebiyle çiçek takdim etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, devir-teslim törenin sonunda tebrikleri kabul etti ve ardından Rektörlük makamına geçerek yeni görevine resmen başladı.