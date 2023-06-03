Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan geleneksel Hotpack Devir-Teslim töreni yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

NNYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü üçüncü sınıf öğrencilerinin bu yıl mezun olacak dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenledikleri Hotpack Devir-Teslim Töreni, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılığı törende Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Büşra Kepenek Varol, sıcak torba anlamına gelen ve fizyoterapistlerin klinikte sıklıkla kullandığı tören isminin esinlenildiği Hotpack uygulaması hakkında bilgi verdi.

Bu yıl mezun olacak öğrencilerin üçüncü sınıf öğrencilerine Hotpack devir-teslim ettiği törene, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ve öğrencilerin rol aldığı kısa film gösterimi renk kattı. Öğrenciler ayrıca üniversite hayatında yaşadıkları pek çok anıyı sinevizyon gösterisi ile bir kez daha hatırlama fırsatı buldu.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri geleneksel Hotpack Devir-Teslim Töreni sonunda öğretim üyeleri ile birlikte pasta kesip hatıra fotoğrafı çektirdiler.