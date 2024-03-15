Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü ve İstiklal Marşı’nın kabulünün 103. yıl dönümü sebebiyle Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde (NNYÜ) bir konferans düzenlendi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Koçoğlu, NNYÜ Mühendislik Fakültesi Salonu’nda düzenlenen konferansta, “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı’nı Yeniden Düşünmek” konulu bir sunum gerçekleştirdi. NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, dekanlar, öğretim üyeleri ve idari personelin yanı sıra öğrenciler konferansa dinleyici olarak katıldı. Koçoğlu konferanstaki konuşmasında, İstiklal Marşı’nı daha iyi algılayabilmek için Mehmet Akif Ersoy’u bilmemiz gerektiğini belirterek, hayatı ve şiirleri hakkında bilgiler verdi. Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazmaya sevk eden durumlar, nasıl ve hangi şartlarda yazdığı, İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulü sürecini anlatan Koçoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Akif, İstiklal Marşı’nı yaşayarak yazar. İstiklal Marşı, Türk Milletinin destanıdır. İstiklal Marşı, Türk Milletine istiklalini, özgürlüğünü anlatan bir marştır. Atatürk, İstiklal Marşı’nın tüm dizelerini çok beğenir. En sevdiği dizelerden ikisi şudur: Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. Dikkat ederseniz tüm kelimeler hürriyet, istiklal, bağımsızlık ve özgürlüktür. Çünkü bu Türk Milletinin ruhudur.”