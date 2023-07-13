Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile Mimarlık Bölümü’nden 2022-2023 Akademik yılında mezun olan öğrenciler düzenlenen törenle diplomalarını aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine, NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Köse, dekanlar, enstitü müdürleri, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezuniyet töreninde Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, fakülte ve İç Mimarlık ve Tasarım Bölüm birincisi Rahaf Al-Habeeb mezun öğrenciler adına bir konuşma yaptı. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kiraz ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kubulay Çağatay’ın konuşmasıyla devam eden mezuniyet töreninde Dekan Prof. Dr. Serhan Yamaçlı, öğrencilere mesleki hayatlarında kendilerini geliştirmelerini, dünya ile entegre olmaları için yabancı dillerini geliştirmelerini, vatana millete hayırlı birer vatandaş olabilmeleri, ülkemizi daha ilerilere, üst sıralara taşımak için gayret göstermelerini istedi.

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, konuşmasında öğrencilere önemli mesajlar verirken, “Eğitim hayatınızdaki önemli dönüm noktalarından olan üniversite eğitiminizi başarıyla tamamladınız. Önünüzde kendiniz, aileniz ve ülkemize karşı sorumluluklarınızın olduğu bilinciyle yapacağınız çok şey var. Üniversitemizde aldığınız eğitimin ‘küreselleşen dünyada sizi ne kadar avantajlı kılacağı’nı iddia edemem, ama yeterli donanıma sahipsiniz. Bilgi çok hızla yenileniyor, diplomaların ömrü çok kısalıyor. O nedenle kendinizi sürekli yenileyin. Mesleğinizle ilgili gelişmeleri sürekli takip edin. Kendinizi değişik ortamlara, değişik koşullara hızla uyarlayabilecek şekilde yetiştirirseniz, dünyanın her yerinde var ve başarılı olacak dünya vatandaşları olabilir, evrensel bir hüviyete kavuşursunuz" dedi.

NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özahmurkar ise konuşmasında Üniversitenin kuruluş süreci hakkında bilgiler vererek öğrencilere öğütlerde bulundu. Özhamurkar, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Yapamayacağınız işin sözünü vermeyin. Karşınızda, muhatap olacağınız kişilere çarşamba günü yaparım deyip işi dört çarşamba ertelerseniz bir daha kapınıza gelen olmaz. Anne babalarınıza saygıda kusur etmeyiniz. İlkokul, lise, üniversite bitti, biz olduk, biz bittik derseniz, iste sizde o zaman bitersiniz. Hayat yeni başlıyor. Ok gibi doğru olursanız hedefe varırsınız, yay gibi eğri olursanız elde kalırsınız. Hayat yolunuz açık olsun” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri verildi. Fakülte ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm birincisi Rahaf Al-Habeeb mezuniyet kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çaktı. Daha sonra öğrenciler mezuniyet belgelerini bölüm öğretim üyelerinden aldı.