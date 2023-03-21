Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin (NNYÜ) kurucu vakfı Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

NNYÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılan genel kurulda Mustafa Nevzat Özhamurkar Vakıf Başkanlığı görevini bıraktı. Genel kurulda yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurula Kayseri Yüksek Öğrenim Yardım Vakfı ve NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yalçın, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve vakıf üyeleri katıldı. Vakıf Başkanı olarak genel kurula son kez katılan Mustafa Nevzat Özhamurkar, önce vakfın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi daha sonra 1975 yılında yönetim kuruluna girdiği ve son 36 yılında da Başkan olarak emek verdiği Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı Başkanlığı görevini duygusal bir konuşma yaparak bıraktığını açıkladı.

Gündem maddelerinin görüşülerek karar bağlandığı genel kurulda yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Yapılan oylamada Mahmut Özbıyık, A. Suat Altmışyedioğlu, Gönen Gürler, Nurettin Özgen, Ertuğrul Büyüknalbant, Hüseyin Mercan, Ali Rıza Hasoğlu, Sadullah Çetin ve Rahmi İncetan Kayseri Yüksek Öğrenim ve Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Genel kurul, Mustafa Nevzat Özhamurkar’a Mahmut Özbıyık tarafında plaket ve çiçek takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.