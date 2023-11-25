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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ile TDB Kayseri Diş Hekimleri Odası iş birliğinde Diş Hekimleri Günü ve Ağız ve Diş Sağlığı Haftası sebebiyle “Diş Hekimleri İçin Sağlıklı Yaşam Rehberi'' konulu sempozyum düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sempozyum saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Abdulkadir Gürgan’ın açılış konuşması yaptığı sempozyuma NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Diş Hekimi Umut Kural, çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan diş hekimleri ile NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri katıldı. Konuşmasına meslektaşlarının ve öğrencilerinin Diş Hekimleri Günü ile Ağız ve Diş Sağlığı Haftasını kutlayarak başlayan Gürgan, günümüzde diş hekimi deyince akla ağız sağlığı ile ilgilenen, ortaya çıkan problemleri ve hastalıkları tedavi eden profesyonellerin geldiğini belirterek yapılan bilimsel çalışmaların ağız sağlığının vücudun genel sağlığı ile ilişkili olduğunu gösterdiğini söyledi.

Diş hekimi profesyonellerinin sağlığı üzerine yapılan çalışmaların oldukça sınırlı olduğuna dikkat çeken Gürgan, “Diş Hekimliği Gününü kutladığımız bu hafta içinde daha önemli olduğunu düşünerek, Kayseri Diş Hekimleri Odası ile beraber meslektaşlarımız için kendi beden ve ruh sağlıklarını korumak için temel yapılması gereken ve bir hayat tarzına dönüşmesini umduğumuz beslenme, dinlenme, ruhi durum ve fiziksel aktiviteler gibi konularda, yani kısaca diş hekiminin hayat kalitesi üzerine, Üniversitemizin çok değerli öğretim üyelerinin bizlerle görüşlerini paylaşacağı bir sempozyum yapmaya karar verdik. Bu sempozyum kapsamında sadece profesyonel meslektaşlarımıza değil geleceğin profesyonelleri sevgili öğrencilerimize de sağlıklı ve kaliteli yaşam için bir yol gösterici olmayı hedefledik” diye konuştu. Diş Hekimleri Odası Başkanı Umut Kural ise sempozyumun önemine dikkat çekerek sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarından sonra başlayan sempozyum sunumlarında ise Dr. Öğr. Üyesi Eda Başmısırlı, “Sağlık Çalışanlarında Sirkadiyen Ritm, Sağlık ve Beslenme İlişkisi”, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Aykutoğlu, “Çalışma Hayatında Psikolojik Sağlık: Temel Psikolojik İhtiyaçların Önemi”, Uzm. Dr. Duygu Kurt Gök, “Uyku ve Dinlenme: İyi Bir Uyku Alışkanlığı Oluşturma”, Doç. Dr. Büşra Kepenek, “Kas-İskelet Sorunları: Diş Hekimliğinde Riskler ve Çözüm Önerileri”, Dr. Öğr. Üyesi Cihangir Açık, “Acil Yardım”, Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Balcı, “Temel ve İleri Yaşam Desteği” konularında katılımcıları bilgilendirirken sempozyuma online bağlanan Yaşam Koçu Kadir Demirbüken, katılımcılarla nefes kontrolü, duruş teknikleri gibi özel bir seans gerçekleştirdi.