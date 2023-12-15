Tahmini Okuma Süresi: dakika

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörlüğünün desteği ile NNYÜ Sosyal Sorumluluk Kulübü üyesi öğrencileri tarafından lösemili çocuklar yararına Açık Pazar ve Kermes etkinliği düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

NNYÜ Mühendislik Fakültesi’nde “Yeni Yıl Size Şans, Miniklere Umut Olsun” sloganıyla düzenlenen etkinlikte ev yapımı yiyecekler, yeni yıla özel bileklikler, hediyelik eşyalar, kıyafetler, el yapımı takılar bağış amaçlı satışa sunuldu, çekilişle sürpriz hediyeler dağıtıldı.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin evlerinden getirdikleri yiyecek, hediyelik eşya ve kıyafetlerle desteklenen kermeste yine öğrenciler, akademik ve idari personel kermeste bulunan ürünlerden alarak lösemili çocuklara destek amaçlı bağışta bulundular. NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu da kermese katılarak öğrencilere sosyal sorumluluk duyarlılıklarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özsoylu, kermesteki ürünlerden alarak LÖSEV’e bağışlanacak gelire katkıda bulundu.