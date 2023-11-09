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Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) LÖSEV Fayda Topluluğu, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası sebebiyle lösemiye yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı ile birlikte NNYÜ’de düzenlenen programda LÖSEV Kayseri İletişim Sorumlusu Pelinsu Öztürk, önce LÖSEV hakkında katılımcılara bilgi verdi daha sonra müzik dinletisi eşliğinde Yaşama El Ver etkinliği gerçekleştirildi.

Yaşama El Ver etkinliğinde öğrenciler renkli boyalarla beyaz kumaşa el baskısı yaparak LÖSEV ailesine katıltıldılar. NNYÜ Öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği program farkındalık yürüyüşü ile sona erdi. Lösemiyi sembolize eden turuncu renkli şapka takan ve yelek giyen öğrenciler lösemiye yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak için NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi önünden orta bahçe kampüs alanına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.